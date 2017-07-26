استمرار حبس نوبي وشرابية بسبب عدم ورود التقارير الفنية

إيمان عوفللمرة الثانية على التوالي ولنفس الأسباب قرَّر قاضي المعارضات استمرار حبس محمد عبد الرحمن وشهرته "نوبي"، ومحمد على وشهرته "شرابية"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.وقال المحامي مختار منير، لـ"المال"، إن القرار جاء باستمرار الحبس نتي

إيمان عوف

للمرة الثانية على التوالي ولنفس الأسباب قرَّر قاضي المعارضات استمرار حبس محمد عبد الرحمن وشهرته “نوبي”، ومحمد على وشهرته “شرابية”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.





وقال المحامي مختار منير، لـ”المال”، إن القرار جاء باستمرار الحبس نتيجة عدم ورود التقارير الفنية وذلك للمرة الثانية، مبديًا تعجبه من هذا التأخر الذي يضر مصلحة موكّليه.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكارها، وإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.