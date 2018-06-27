استمرار جولات مديري الأمن على الأسواق ومواقف السيارات ومحطات الوقود

أ.ش.أشهدت كافة محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، تكثيف الجولات من مديري الأمن والقيادات الأمنية على مستوى الجمهورية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية والهامة بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية؛ للتأكد من انتظام الخدمات وت

أ.ش.أ

شهدت كافة محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، تكثيف الجولات من مديري الأمن والقيادات الأمنية على مستوى الجمهورية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية والهامة بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية؛ للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.

كما شملت الجولات المرور على الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة..وكذا المرور على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس للتأكد من انتظام حركة نقل الركاب والتزام قائدي السيارات بتعريفة الأجرة المقررة والتصدي لمخالفات زيادة تعريفة الركوب إلى جانب المرور على محطات الوقود للتأكد من انتظام بيع المواد البترولية للمواطنين.

كما تفقد مديرو الأمن المواقع الخدمية للتأكد من تقديم كافة الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر.



وفي 16 يونيو الجاري رفعت الحكومة أسعار الوقود وتعريفة ركوب المواصلات