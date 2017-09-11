استمرار توافد الحجاج من موانئ البحر الأحمر

نادية صابر قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى، لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان و بوسيدون اكسبريس، و على متنهم 843 راكبا من عمالة خدمة الحجاج، و73 شاحنة بضائع، و12 سيارة كما تغادر ثلاث سفن و هى القاهرة و عمان و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 2750 ر

نادية صابر

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى، لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان و بوسيدون اكسبريس، و على متنهم 843 راكبا من عمالة خدمة الحجاج، و73 شاحنة بضائع، و12 سيارة كما تغادر ثلاث سفن و هى القاهرة و عمان و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 2750 راكبا و 103 شاحنة و 145 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى القاهرة و عمان و النوى اكسبريس و على متنهم 2582 راكبا من عمالة خدمة الحجاج و 57 شاحنة بضائع و 9 شاحنة عفش ركاب و 5 سيارة و غادرت ثلاث سفن و هى القاهرة و عمان و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 1929 راكب و 139 شاحنة و 153 سيارة .

على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض و على متنها 690 راكبا، و5 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ومغادرة العبارة الرياض و على متنها 2188 راكبا و92 سيارة .

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينتين برنسيسة و سينا وعلى متنهم 1944 راكبا منهم 1770 حاجا و 48 باص حج و4 براد و 8 تريلا و 3 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال استقبال السفينتين برنسيسة وسينا، وعلى متنهم 3537 راكبا منهم 3370 حاجا و 75 باص حج و غادرت السفينتين برنسيسة و سينا و على متنهم 563 راكبا و 18 براد و 4 تريلا و 17 سيارة و 3 باص جيت .

و بذلك يصل إجمالى وصول عدد الحجاج لميناء نويبع 7576 حاجا و 180 باص حج منذ بدء رحلات العودة .