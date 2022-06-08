استمرار تنفيذ مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية تفقد مسئولي هيئة حماية الشواطئ ” التابعة لوزارة الموارد المائية والري ” لعددا من المشروعات الجاري تنفيذها بشواطئ المحافظة، ضمن مشروعات الحماية المدنية التي يتم تنفيذها.

وقام كلا من المهندس ابراهيم الدسوقي رئيس الاداره المركزيه للتنفيذ والصيانه بالبحر المتوسط، و المهندسة عزه عبد الحميد احمد مدير عام غرب الدلتا بالاسكندريه، بالمرور على عملية حماية وتدعيم الحائط الأثري للأحواض السمكية بمنطقة قصر المنتزه ، والتي تتم على مدار 24 ساعه لتسليمها في المواعيد المحدده.

ويشمل المشروع إعادة تدعيم وحماية الحائط الاثرى والفنار والكوبرى بتكلفة إجمالية تقدر بـ75 مليون جنيه، والذي من المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري ، وكانت قد أرسلت هيئة حماية الشواطئ خطابات رسمية إلى كلية الهندسة في جامعة الاسكندرية، لإجراء الاختبارات الفنية والهندسية الخاصة بالخلطة الخرسانية التي سيتم الاستقرار عليها وتتضمن الكميات المقررة من الأسمنت والرمل والزلط، لعمل الكتل الخرسانية والمكعبات اللازمة للمشروع، وأنه فور الانتهاء من تصميم الخلطة الخرسانية سيتم اعتمادها من الهيئة وتسليمها إلى الجهة المنفذة للالتزام بها أثناء الاعمال تحت اشراف الهيئة.

وتستهدف الهيئة تنفيذ مشروع الترميم الذي يعد أول مشروع بحري متكامل لحماية وتدعيم 3 مواقع في المنتزة شرق الاسكندرية، اذ يشمل الحائط البحري الأثري والفنار والكوبرى.

يشار إلى أن إنشاء الفنار والكوبري يرجع إلى عام ١٩٢٥، وجرى استكمال البناء خلال الفترة من 1925 وحتى 1936.

كما تم قام كل من ابراهيم الدسوقي و المهندسه عزه عبد الحميد احمد مدير عام إدارة غرب الدلتا بالاسكندريه بالمرور علي موقع عملية حماية ساحل الاسكندريه مرحله ثانية وعمليه حماية وتدعيم المنطقه أمام قلعة قايتباي.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى «مرحلة أولى»، بلغت تكلفته الإجمالية 267.995 مليون جنيه، وتُجرى به الأعمال على قدم وساق للانتهاء، وافتتاح المشروع أمام مواطنى الثغر.

وتستهدف المشروعات البحرية حماية المناطق السكنية المُطلة على الكورنيش والمنشآت الاسترتيجية من الغرق أثناء النوات، ما يساعد على تنمية المنطقة وزيادة الاستثمارات وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل، ومنع ظواهر الدوامات والسحب وشدة الأمواج، وخلق مساحات شاطئية مرة أخرى فى بعض المناطق وكذلك توسعة طريق الكورنيش.

وفى هذا الصدد كان محافظ الإسكندررية اللواء محمد الشريف أعلن مؤخراً، أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ نفذت العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية بقيمة تبلغ مليار جنيه تقريباً، بعدما تم الانتهاء من مشروع سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية منطقة الكورنيش أمام فندق المحروسة، والذى تبلغ تكلفتها 335 مليون جنيه.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى الانتهاء أيضًا من مشروع حماية منطقة السقالات فى خليج أبى قير لحماية المنطقة من النحر، خاصةً خلال مواسم النوات التى تضرب المحافظة أثناء فصل الشتاء، وذلك بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 67 مليون جنيه.

وانتهت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالإسكندرية مؤخراً من عملية تأهيل ترعة الطفلة بنسبة 100% بكلفة بلغت 27 مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من مشروع تدعيم وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، بطول 500 متر، أمام مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل، والذى تبلغ تكلفته 104 ملايين جنيه.