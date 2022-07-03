استمرار تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.. وآخر فوج غدًا (فيديو)

استمرت وزارة الداخلية في تفويج بعثة حج القرعة، للحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لاستكمال أداء مناسك الحج، وذلك بعدما قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة، على أن يكون آخر فوج من الحجاج يتم تفويجه غدًا 4 يوليو الجاري.

وفور وصول الحجاج إلى مكة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتسكين الحجاج بالفنادق المخصصة لهم، الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن، لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

وأعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية، في سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والأهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج، وذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ.