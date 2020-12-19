الإسكندرية

استمرار تعقيم وتطهير مباني ديوان عام محافظة الإسكندرية لمواجهة كورونا

ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا
مها يونس 4:31 م, السبت, 19 ديسمبر 20 4:31 م, السبت, 19 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت محافظة الإسكندرية أعمال التطهير والتعقيم لجميع الإدارات بمباني ديوان عام المحافظة والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها، في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت محافظة الإسكندرية على كافة الجهات المعنية بتكثيف المتابعة بشأن إتباع الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل الجماعية وأديرة العبادة وأماكن تجمعات المواطنين وكذلك البدء الفورى بتطهيرها بواسطة المطهرات المصرح بها من قبل وزارة الصحة والإسكان ومنظمة الصحة العالمية.

اقرأ أيضا  الشريف يتابع أعمال إخماد حريق هائل اندلع بأحد مخازن ميناء الإسكندرية (صور)

يأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وفي سياق متصل؛ واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها بأحياء الإسكندرية للتأكد من إتباع الإجراءات الإحترازية والتأكيد علي وضع الملصقات وإرشادات التوعية لطرق الوقاية من الفيروس وأهم الإجراءات الإحترازية التي أصدرتها وزارة الصحة والإسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بكافة المبانى الخدمية التى يتردد عليها المواطنين بالمحافظة.

اقرأ أيضا  «كورونا» يصيب أكثر من مليون حالة في 15 دولة على مستوى العالم (خريطة)

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت عن إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.

وحرصا من المحافظة على طمأنة مواطنى الإسكندرية أكدت أن المحافظ بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً

ميناء الإسكندرية يطرح بيع السفينة رأس محمد التابعة لـ«المصرية للملاحة»

السيد فؤاد 10:46 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

«الإسكندرية للحاويات» تقدم مذكرة لوزير قطاع الأعمال عن أسباب احتجاح العاملين

السيد فؤاد 9:53 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

تراجع مبيعات الأخشاب والموبيليا بالإسكندرية 80%

معتز محمود 5:12 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

الغرفة التجارية في الإسكندرية تنظم ورشة عمل عن الإقرارات الضريبية لشباب الخريجين

معتز محمود 3:20 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

السياحة والمصايف : مزايدة علنية على 5 شواطئ بالإسكندرية

مها يونس 4:10 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20

الإسكندرية لتداول الحاويات ترفع تعريفتها بميناء الإسكندرية (مستند)

السيد فؤاد 11:40 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20