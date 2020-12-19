استمرار تعقيم وتطهير مباني ديوان عام محافظة الإسكندرية لمواجهة كورونا

واصلت محافظة الإسكندرية أعمال التطهير والتعقيم لجميع الإدارات بمباني ديوان عام المحافظة والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها، في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت محافظة الإسكندرية على كافة الجهات المعنية بتكثيف المتابعة بشأن إتباع الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل الجماعية وأديرة العبادة وأماكن تجمعات المواطنين وكذلك البدء الفورى بتطهيرها بواسطة المطهرات المصرح بها من قبل وزارة الصحة والإسكان ومنظمة الصحة العالمية.

يأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وفي سياق متصل؛ واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها بأحياء الإسكندرية للتأكد من إتباع الإجراءات الإحترازية والتأكيد علي وضع الملصقات وإرشادات التوعية لطرق الوقاية من الفيروس وأهم الإجراءات الإحترازية التي أصدرتها وزارة الصحة والإسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بكافة المبانى الخدمية التى يتردد عليها المواطنين بالمحافظة.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت عن إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.

وحرصا من المحافظة على طمأنة مواطنى الإسكندرية أكدت أن المحافظ بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد .