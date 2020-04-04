الإسكندرية

استمرار تعقيم المصالح الحكومية وأماكن التجمعات في الإسكندرية لمواجهة «كورونا»

وجه بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمواجهة الأزمة.
مها يونس 1:16 ص, الأحد, 5 أبريل 20 1:16 ص, الأحد, 5 أبريل 20

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تابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية أعمال التطهير والتعقيم التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع متطوعين من قري أبيس، وذلك بعدد من المصالح الحكومية كالمجلس المحلي وقصر ثقافة الأنفوشي ومستشفي رأس التين وطول الكورنيش وجميع أماكن تجمع المواطنين بنطاق حي الجمرك. 

وأكدت نائب محافظ الإسكندرية على استمرار أعمال التوعية والتطهير والتعقيم لجميع الإدارات بمباني ديوان عام المحافظة والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها، وكذلك المواصلات والنقل العام والمساجد والأضرحة والكنائس وجميع أماكن تجمعات المواطنين، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمتطوعين.

يأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا ، و في ضوء أعمال التطهير والتعقيم المستمرة التي وجه بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمواجهة الأزمة.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

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