استمرار تعقيم المصالح الحكومية وأماكن التجمعات في الإسكندرية لمواجهة «كورونا»

تابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية أعمال التطهير والتعقيم التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع متطوعين من قري أبيس، وذلك بعدد من المصالح الحكومية كالمجلس المحلي وقصر ثقافة الأنفوشي ومستشفي رأس التين وطول الكورنيش وجميع أماكن تجمع المواطنين بنطاق حي الجمرك.

وأكدت نائب محافظ الإسكندرية على استمرار أعمال التوعية والتطهير والتعقيم لجميع الإدارات بمباني ديوان عام المحافظة والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها، وكذلك المواصلات والنقل العام والمساجد والأضرحة والكنائس وجميع أماكن تجمعات المواطنين، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمتطوعين.

يأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا ، و في ضوء أعمال التطهير والتعقيم المستمرة التي وجه بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمواجهة الأزمة.