استمرار تسيير القوافل الخدمية لأهالي المناطق الأكثر احتياجا بالبحيرة

ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" وبالتنسيق مع جامعة دمنهور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة وبقرى مبادرة “حياة كريمة” للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية .

وقامت جامعة دمنهور برئاسة أ. د / عبيد صالح بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الحجناية التابعة لمجلس قرية دسونس أم دينار وبحضور ممثل من وزارة الأوقاف وممثل الكنيسة وعمداء كليات التمريض والتربية والطب البيطرى بالجامعة وأطباء من كلية الصيدلة وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة .

وأكد رئيس الجامعة على التعاون والتنسيق المستمر بين الجامعة كمؤسسة تعليمية والمحافظة بوحداتها المحلية وتضافر جهودها لتوفير معدلات تنمية شاملة تنظيم هذه القوافل من أهم وسائل خدمة المجتمع والبيئة كذلك تأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمات الشاملة لأهالي المحافظة الأكثر احتياجاً .

وأشارت د/ كريمة السلاموني – مدير وحدة السكان بالمحافظة الى خطورة القضية السكانية وأثر الزيادة السكانية فى التهام موارد الدولة وبعض الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث والتشريعات التى تتخذها الدوله للحفاظ على أرواح وسلامة الإناث ودور تنظيم الأسرة فى التنمية .

وأكد م/ محمد مرعي رئيس مركز ومدينة دمنهور على أهمية مثل تلك القوافل فى نقل وتوجية الخدمات للاماكن الأكثر احتياجاً لإحداث توازن إقتصادي واجتماعي وصحي وثقافي للمناطق المستهدفة مطالبا أهالى المنطقة بالاستفادة من الخدمات المقدمة .

جاء ذلك خلال الندوة التى تم تنظيهما والتى تناولت أهمية القوافل السكانية لتحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية ورفع درجة الوعى الصحى وأثر الزيادة السكانية فى التهام موارد الدولة وحب الانتماء للوطن وأهمية تضافر الجهود للمحافظة على تراب الوطن .

كما تم خلال القافلة تقديم الخدمات في قطاع الصحة حيث تم توقيع الكشف الطبى على ( ٢٥ كشف أطفال – ٦٢ باطنة وأمراض مزمنة – ٢٦ كشف نساء – تركيب ٤٦ وسيلة – ٤٨ كشف مخ وأعصاب – ١١٠ قياس ضغط – ١١٠ قياس سكر – ١٣٠ تثقيف صحى ) .

كما تم صرف العلاج بالمجان الذى تم توفيره للمواطنين من قبل كلية الصيدلة.

كما تم في القافلة الزراعية، تشخيص ٧٧ حالة لإصابات بزراعات الأرز والذرة و توزيع عدد ( ٩٠ لتر مبيد حيوي – ١٣٠ لتر أحماض أمينية – ٧٥ لتر عناصر صغري – ٣٥ لتر معالج للملوحة – ١٠٠ نشرة توعوية لزراعات الأرز والذرة).

كما تم إعداد ١٥ برنامج تسميد وتغذية لزراعات جديدة، بالإضافة إلى علاج الحيوانات والطيور بالمجان وكتابة برامج التغذية وعمل توعية شاملة بكافة الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان وطرق الوقاية (جامعة دمنهور) .

وفي قطاع الطب البيطري تم تقديم ندوه تثقيفية توعوية عن مرض السل و البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها ، وندوة إرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتم تجريع عدد ( ٢١٦ ) أغنام ضد الطفيليات الداخلية و الرش ضد الطفيليات الخارجية و رش ٨ أبقار ، ٦ جاموس .

كما تم في قطاع التموين الرد على استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية، بجانب توفير سيارة أنابيب بوتاجاز بواقع ١٥٠ أسطوانة بسعر المستودع.

وفي هيئة قصور الثقافة تم عمل ورشة لتعليم الرسم للأطفال وتوزيع أوراق رسم والوان وأدوات وعرض أفضل الرسومات وتأتى مشاركة مركز الابداع لأول مرة بعمل ورشة فنية وتنفيذ ماكيت بمناسبة عيد الأضحى وورشة معرفية و ورش فنية اوروجامي وتلوين وعرض فيديو عن الانشطة الفنية لمركز الابداع الفني ومسرح العرائس بمشاركه ٣٠ طفل .