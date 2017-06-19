استمرار تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة أواخر رمضان

الصاوى أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، انخفاضا جديدا اليوم الاثنين، حيث تراجع العنب الأصفر لـ4 جنيهات بدلا من 7.5 منذ يومين، والفلفل الألوان لـ5 جنيهات بدلا من 8 مؤخرا، كما انخفض سعر ورق العنب لـ12 جنيها بدلا من 15 مع زيادة حجم المعروض فى الأسواق بشكل يرتفع على معدلات الطلب أواخر شهر رم

الصاوى أحمد



شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، انخفاضا جديدا اليوم الاثنين، حيث تراجع العنب الأصفر لـ4 جنيهات بدلا من 7.5 منذ يومين، والفلفل الألوان لـ5 جنيهات بدلا من 8 مؤخرا، كما انخفض سعر ورق العنب لـ12 جنيها بدلا من 15 مع زيادة حجم المعروض فى الأسواق بشكل يرتفع على معدلات الطلب أواخر شهر رمضان.

ووفقا لتجار فى الجيزة ارتفع سعر الباذنجان الأبيض إلى 4 جنيهات بدلا من 3.5 أمس،وهو نفس سعر “العروس “، والبامية بين 8 الى 15 جنيها حسب النوع.



ولفت التجار الى أن سعر الفلفل الرومى يبلغ اليوم 6 جنيهات والكوسة 6 أيضا، والملوخية 4 جنيهات،والبطاطس بين 2 الى 4 جنيهات، والباذنجان البلدى 3 جنيهات حسب الجودة،والفاصوليا بين 5 إلي 6 جنيهات.



وتراجعت أسعار الليمون بين 20 إلى 22 جنيها بدلا من 25 الأسبوع الماضي وكيلو الطماطم 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والخيار بين 2 الى 4 جنيهات،والثوم البلدى 15 جنيها،والجزر 3 جنيهات، والبصل الأحمر يبلغ 3.5 جنيه، والأبيض 2.5 جنيه، والثوم الصينى 15 جنيها.

وعلى صعيد الفاكهة، تراجع سعر المانجو فى الأسواق، ليبدأ من 10 حتى 15 جنيها لأصناف “صديقة ” و”سكرى ” و”زبدية “.



وفقد العنب الأصفر 2 جنيه مسجلا 8 جنيهات بدلا من 10 أمس، والبرقوق البلدى 12 بدلا من 20 مؤخرا، والتفاح البلدى تراجع لـ5 بدلا من 7.5 جنيه.

وبلغت أسعار العنب الأحمر 8.5 جنيه،والمشمش 12 جنيها،والخوخ 6 جنيهات،والبطيخة بين 10 الى 30 جنيها للواحدة والكانتالوب 4.5 جنيه.