استمرار تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة.. وزيادة المعروض السبب

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة انخفاضا جديدا اليوم الأحد، بسبب استمرار زيادة المعروض، وموجة ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لتجار في الجيزة، وتراجع سعر الطماطم بين 3.5 و4 جنيهات للكيلو بدلا من 5 جنيهات، والمشمش لـ12 جنيها بدلا من 15 أمس. وأكد التجار أن الأسواق تشهد رواجا ملحوظا في مبي



الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة انخفاضا جديدا اليوم الأحد، بسبب استمرار زيادة المعروض، وموجة ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لتجار في الجيزة، وتراجع سعر الطماطم بين 3.5 و4 جنيهات للكيلو بدلا من 5 جنيهات، والمشمش لـ12 جنيها بدلا من 15 أمس.



وأكد التجار أن الأسواق تشهد رواجا ملحوظا في مبيعات الخضراوات والفاكهة، استعدادا لشهر رمضان.



وأظهرت جولة لـ”المال” بأسواق الجيزة، أن هناك استقرارا في أسعار بعض الخضراوات وتراجع البعض الآخر، حيث سجل الخيار 4 جنيهات والفلفل 6 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات.



وسجل البصل 4 جنيهات، والباذنجان البلدي 2.5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3.5 جنيهات، والعروس بـ4 جنيهات، والفلفل اﻷلوان 20 جنيها، والبطاطس 4 جنيهات.



وبلغ سعر البامية 15 جنيها والفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، وورق العنب 10 جنيهات، والثوم 15 جنيها، والبروكلي بـ15 جنيها.

وأكد التجار أنه على مستوى الفاكهة سجل سعر كيلو الخوخ 7 جنيهات، والكنتالوب 7 جنيهات، والتفاح المستورد 20 جنيهًا، والموز 10 جنيهات والفراولة 8 جنيهات، والبرقوق المستورد 20 جنيها، والتفاح الأخضر الفرنساوي بـ30 جنيها، والمشمش 15 جنيها.