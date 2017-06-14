استمرار تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة 19 رمضان

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، انخفاضا جديدا اليوم الأربعاء حيث تراجع العنب الأحمر لـ10 جنيهات بدلا من 12 جنيها أمس، وتراوح الفلفل الألوان بين 5 جنيهات الى 7.5 بدلا من 8 جنيهات مؤخرا، والفاصوليا بين 5 إلى 6 جنيهات، مع زيادة حجم المعروض فى الأسواق بشكل يرتفع عن معدلات الطلب حاليا.



ووفقا لتجار فى الجيزة تراجع سعر الباذنجان الأبيض إلي 3.5 جنيه بدلا من 4 أمس،مقابل 4 جنيهات لـ”العروس “، و15 جنيها لورق العنب والبامية بين 8 الى 17 جنيها حسب النوع.



ولفت التجار الى أن سعر الفلفل الرومى يبلغ 4 جنيهات والكوسة ارتفعت لـ6 جنيهات، والملوخية 4 جنيهات،والبطاطس بين 2 الى 4 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والباذنجان البلدى 3 جنيهات حسب الجودة.



وتتراوح أسعار الليمون بين 22 الى 30 جنيها،وكيلو الطماطم بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والخيار بين 2 الى 4 جنيهات،والثوم البلدى 15 جنيها،والجزر 3 جنيهات.



ولفت التجار الى أن سعر البصل الأحمر يبلغ 3.5 جنيه، والثوم الصينى 15 جنيها، والبصل الأبيض 2.5 جنيه.



وعلى صعيد الفاكهة، تم طرح المانجو فى الأسواق، بسعر يبدأ من 15 جنيها.



بينما تراجعت أسعار بعض أصناف الفاكهة أيضا،حيث فقد العنب الأصفر 2 جنيه مسجلا 8 جنيهات بدلا من 10 أمس، والبرقوق البلدى 12 بدلا من 20 جنيها مؤخرا، والتفاح البلدي تراجع لـ5 بدلا من 7.5 جنيه.



وبلغت أسعار العنب الأحمر 15 جنيها،والمشمش 12جنيها،والخوخ 6 جنيهات،والبطيخة بين 10 الى 30جنيها للواحدة والكانتالوب 4.5 جنيه.