استمرار تذبذب أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق

لا تزال أسعار الخضر والفاكهة تواصل تذبذبها في الأسواق، حيث تشهد بعض الأصناف ارتفاعا بينما استقرت أصناف البعض الآخر، وفيما يلي قائمة بأهم الأسعار.

وأكد تجار في محافظة الجيزة لـ”المال” استقرار أسعار الطماطم مسجلة بين 3 إلي 6 جنيهات، البطاطس تراوحت بين 4 إلي 6 جنيهات، لافتين إلي ارتفاع الفاصوليا لـ25حنيها بدلا من 20 والكوسة 5.5 جنيه، البصل 5 جنيهات، الباذنجان البلدي والأبيض بـ8 جنيهات.

وأوضح التجار أن الخيار تراوحت أسعاره بين 5 إلي 7 جنيهات، بدلا من 4 والفلفل الألوان 10 جنيهات، البامية 20 جنيها، والملوخية 7 جنيهات، البطيخ 5 جنيهات للكيلو، البرقوق البلدي 13 جنيها، التين البرشومي 10 جنيهات، التفاح الأمريكي 19 جنيها، الكانتلوب 10 جنيهات والمانجو عويس 40 جنيها والسكري بـ15جنيها والتيمور بين 20إلي25جنيها.