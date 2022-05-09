استمرار تدفق البضائع الروسية والأوكرانية لميناء الإسكندرية

استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية أمس السفينة SEA GLORY والمحملة بنحو 7 آلاف طن من الذرة لصالح شركة جرين وايت للاستيراد والتصدير، والتي تم استيرادها من أوكرانيا، بالرغم من استمرار الأزمة الأوكرانية – الروسية.

واستقبلت ميناء الإسكندرية “حسب بيانات رسمية صادرة عنها، السفينة VOLARIS والمحملة بنحو 5.3 ألف طن من الفحم الحجري الروسي وذلك لصالح الشركة الدولية للفحم والفيرو الويز الدولية للملاحة.

وفي نفس السياق، تستقبل ميناء دمياط الأربعاء المقبل شحنة من الذرة الأرجنتيني وذلك لصالح شركة فيوتشر جرينز وذلك عبر السفينة BULK BEQUIA وذلك بحمولة تصل الى قرابة 42 ألف طن.

من ناحية أخرى، أشار مصدر مسئول بإحدى شركات الشحن والتفريغ التي تقوم باستيراد الحبوب من أوكرانيا، أنه يتم عملية الاستيراد عبر أحد الموانئ الرومانية المطلة على البحر الأسود ويسمى “كونتسانتسا ” والتي يشهد نشاطا غير مسبوق لتصدير الحبوب الأكرانية مؤخرا إثر الحرب الروسية – الأوكرانية.

وأوضح أن الحبوب يتم شحنها عبر قطارات أو شاحنات أو بواخر في ميناءي ريني وإيزمايل الصغيرين على نهر الدانوب في جنوب غرب البلاد، ليتم نقلها إلى الميناء الروماني.

وحسب بيانات صادرة عن دولة أوكرانيا، فإنها كانت قبل الحرب تقوم بتصدير 4.5 مليون طن من المحاصيل الزراعية شهريا عبر موانئها، وتشمل 12% من قمح العالم و15% من محصول الذرة و50% من زيت عباد الشمس.

وأشار مسئول شركة الشحن والتفريغ إلى أنه من المتوقع أن تدخل بلغاريا أيضا في المساعدة لتصدير الحاصلات الزراعية الأكرانية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها أعلنت رسميا الأسبوع الجاري أنها على استعداد للمساعدة في تصدير القمح الأوكراني من ميناء فارنا المطل على البحر الأسود، وبأنها تعمل على تحديث بنيتها التحتية.