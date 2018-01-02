استمرار تخفيضات 75% لسفن الصب القادمة من أستراليا

نادية صابر:قررت هيئة قناة السويس استمرار العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة القادمة من موانئ شرق وجنوب أستراليا ومتجهه إلى موانئ شمال غرب أوربا حتى نهاية عام 2018وأكدت هيئة القنا في منشورها اليوم بالموقع الإلكتروني منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من أو (المتجه

نادية صابر:

قررت هيئة قناة السويس استمرار العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة القادمة من موانئ شرق وجنوب أستراليا ومتجهه إلى موانئ شمال غرب أوربا حتى نهاية عام 2018

وأكدت هيئة القنا في منشورها اليوم بالموقع الإلكتروني منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من أو (المتجهة إلى) الموانئ التي تقـــع في منطقة جنوب غــرب وجنوب وشــرق أستراليا والتي تبدأ من مينـــــاء ( GERALDTON ) بجنوب غرب استراليا وتنتهي بميناء ( CAIRNS ) شرقا والمتجهة الى أو ( القادمة من ) موانئ شمال غرب أوربا بداية من ميناء ( CADIZ ) وما شماله تخفيضا قدره 75% من رسوم العبور العادية.