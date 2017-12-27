استمرار تأرجح البورصة بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين. وهبط المؤشرالرئيسى egx30 بنسبة طفيفة 0.16% عند مستوى 14998 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19 % عن



رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين.



وهبط المؤشرالرئيسى egx30 بنسبة طفيفة 0.16% عند مستوى 14998 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19 % عند مستوى 827نقطة.

بلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 321 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 29 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 11 مليون جنيه، و272 ألف جنيه، و230 ألف جنيه، و3.5 مليون جنيه، و14.2 مليون جنيه على التوالى، حتى المنتصف.



وسيطر اللون الأحمرعلى معظم الأسهم المتداولة، بصعود 50 سهما من إجمالى 165 سهما متداولا، بينما هبط 84 سهما، وبقى 31 سهما دون تغيير.



كانت البورصة قد اختتمت تعاملات جلسة الثلاثاء على تباين ملحوظ، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية، وصعد egx30 بنسبة طفيفة 0.54% عند مستوى14922 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة 0.19 % عند مستوى 826 نقطة.

