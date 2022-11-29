استمرار اهتمام الأجانب يرجح ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة في دبي بنسبة 13.5%

من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة في دبي 13.5% العام المقبل في ظل زيادة الطلب نتيجة استمرار اهتمام المشترين الأجانب بالسوق.

أسعار العقارات الفاخرة

تصدّر مركز الأعمال الزاخر بأشعة الشمس تصنيف “نايت فرانك” (Knight Frank) لقائمة ارتفاعات أسعار العقارات الفاخرة لعام 2023، وبفارق كبير يفوق ضعف الارتفاع المتوقع العام المقبل لأسعار العقارات الفاخرة في ميامي البالغ 5% لتحتل المدينة المرتبة الثانية بالقائمة.

احتلت لندن وسيول المرتبة الأخيرة في بالقائمة التي ضمّت 25 مدينة مع توقع انخفاض الأسعار بالمدينتين 3%، وفقاً للدراسة، بينما جاءت نيويورك بمنتصف القائمة مع توقع ارتفاع الأسعار بالمدينة بنسبة 2%.

دبي ترحب بثروات أثرياء روسيا

يدعم ارتفاع الأسعار في المدينة الإماراتية كونها أسعاراً مناسبة بالإضافة إلى ترحيبها بثروات أثرياء روسيا.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد لندن تراجعاً في الأسعار رغم توقع ارتفاع الأسعار بوسط المدينة، الذي يقطنه كبار الأثرياء، بنسبة 3.5% خلال العام المقبل، وفقاً للتقرير.

بشكل عام، يُتوقع ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة ​​في 25 مدينة من أكبر مدن العالم 2% في المتوسط بتراجع عن توقعات العام الجاري البالغة 5.2%، وفقاً لشركة الأبحاث.

قالت كيت إيفريت ألين، رئيسة أبحاث العقارات السكنية العالمية في “نايت فرانك”: “يتغير المشهد بأغلب مدن العالم مع عدم قدرة أصحاب المساكن على التنبؤ بارتفاع التضخم، وتكلفة الديون والضرائب”.

رغم توقع تباطؤ الارتفاعات، تحتفظ كل من لندن ونيويورك بصدارة قائمة المدن الأكثر شعبية لشراء منزل، وفقاً لمسح “نايت فرانك” للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث يتوقع نحو 9 من كل 10 مشترين صينيين شراء عقار في العام المقبل، مقارنة بنحو نصف المستثمرين البريطانيين والأميركيين.