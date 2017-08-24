استمرار انخفاض سعر الدولار في البنوك

هبة حامدانخفض سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الخميس، في أغلب البنوك، وسجل أعلى سعر للشراء 17.72 جنيه، في بنك الائتمان الزراعي.وسجل سعر الدولار في بنك مصر 17.70 جنيه للشراء، مقابل 17.71 أمس، و17.80 جنيه للبيع مقابل 17.81 أمس.وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بقيمة قرش ليصل سعر

هبة حامد

انخفض سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الخميس، في أغلب البنوك، وسجل أعلى سعر للشراء 17.72 جنيه، في بنك الائتمان الزراعي.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 17.70 جنيه للشراء، مقابل 17.71 أمس، و17.80 جنيه للبيع مقابل 17.81 أمس.

وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بقيمة قرش ليصل سعر الشراء عند 17.70 جنيه، و17.80 للبيع، مقابل 17.71 جنيه للشراء، و17.81 للبيع أمس.

وثبت البنك العربي الأفريقي السعر عند نهاية تعاملات -أمس- ليسجل 17.70 جنيه للشراء، و17.80 للبيع.

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.70 جنيه للشراء، مقابل 17.71 و17.80 للبيع، مقابل 17.81 أمس.

وخفض بنك قطر الوطني سعر الدولار ليسجل 17.68 جنيه للشراء و17.78 للبيع، مقابل 17.69 جنيه للشراء، و17.79 للبيع.

وخفض بنك إتش.إس.بي.سي سعر الشراء قرش ليسجل 17.69 جنيه للشراء، مقابل 17.70 أمس، و17.79 للبيع، مقابل و17.80 أمس.

أما بنك الإسكندرية خفض سعر الدولار بقيمة قرشين ليسجل 17.68 جنيه، مقابل 17.70 للشراء، و17.78 مقابل 17.80 للبيع.

وخفض بنك المصرف المتحد سعر الشراء قرش واحد ليسجل 17.64 جنيه مقابل 17.65، وسعر البيع 17.74 جنيه مقابل 17.75 أمس.