استمرار انخفاض أسعار الخضراوات واستقرار الفاكهة

الصاوى أحمد واصلت أسعار الخضراوات، انخفاضها اليوم السبت، وفقًا للتجار؛ بسبب زيادة معدلات طرحها بالأسواق خلال العروة الشتوية. وأكد التجار، لـ"المال"، أن أسعار الطماطم تراوحت بين 2.5 إلي 3.5 جنيه والبطاطس من 2 إلى 3.5، والبصل من 2.5 إلى…

الصاوى أحمد

واصلت أسعار الخضراوات، انخفاضها اليوم السبت، وفقًا للتجار؛ بسبب زيادة معدلات طرحها بالأسواق خلال العروة الشتوية.



وأكد التجار، لـ”المال”، أن أسعار الطماطم تراوحت بين 2.5 إلي 3.5 جنيه والبطاطس من 2 إلى 3.5، والبصل من 2.5 إلى 4 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.



وأوضحوا أن الكوسة سجلت 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والفلفل الرومي /البلدى 8 جنيهات، و”البسلة” 6، والسبانخ بين 4 و5 جنيهات، والثوم البلدي 20.



ولفتوا إلى أن الملوخية سجلت 13 جنيهًا، والباذنجان الرومي و”العروس” 5 جنيهات، والجزر 4، والفلفل الألوان 15 جنيهًا، والقلقاس 5 جنيهات.



بينما شهدت الفاكهة استقرارًا، وسجلت الأسواق 5 جنيهات لكيلو البرتقال، و4 لليوسفي، والتفاح الأمريكي 22، والجوافة 7، والليمون 10 جنيهات، والموز البلدي 8.5.