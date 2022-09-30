استمرار الموجة شديدة الحرارة .. درجات الحرارة غدا تسجل 36 للعظمى على القاهرة 

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الموجة شديدة الحرارة على البلاد، وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى والمحسوسة تتجاوز 38 درجة، والصغرى 25 للصغرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا رطب ومعتدل الحرارة ليلًا على مدن القاهرة والوجه البحري.

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا، ومائل للحرارة ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على بعض المناطق، ما يقلل من ارتفاع الحرارة.

وتتعرض الطرق الرئيسية إلى شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الرئيسية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط للرياح على القاهرة والوجه البحرى.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، والعاصمة الإدارية 36 للعظمى و 25 للصغرى، ومدينة أكتوبر 36 للعظمى و 24 للصغرى، وينها 36 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 36 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمى و 26 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و 24 للصغرى، والزقازيق 36 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى العريش 33 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 39 للعظمى و 25 للصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 24 للصغرى، وطابا 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 37 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و 29 للصغرى، والفيوم 39 للعظمى و 24 للصغرى، والفيوم 39 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى بني سويف 39 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 41 للعظمى و 25 للصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 42 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 43 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 28 للصغرى، وأبو سمبل 41 للعظمى و 27 للصغرى، وحلايب 33 للعظمى و 28 للصغرى.

وتتوقع الارصاد الجوية، ان تصل نسبة الرطوبة على القاهرة 80 للعظمى و 35 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الشمالية 85 للعظمى و 50 للصغرى، وشمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على كافة المدن: