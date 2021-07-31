لايف

استمرار الموجة الحارة.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا وتسجل في القاهرة 42 درجة

وتسجل درجات الحرارة غدا فى أسوان 43 للعظمى و29 للصغرى
عصام عميرة 3:59 م, السبت, 31 يوليو 21 3:59 م, السبت, 31 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب المدن، وتبلغ في القاهرة 40 للعظمي و26 للصغري، و42 درجة للمحسوسة، وشبين الكوم 40 للعظمي و26 للصغري، ودمنهور 36 للعظمي و25 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، ان درجات الحرارة غدا الأحد في الاسكندرية تبلغ 34 للعظمي و25 للصغري، وطنطا 39 للعظمي و25 للصغري، وبلطيم 34 للعظمي و24 للصغري، ومرسي مطروح 33 للعظمي و24 للصغري.

وذكرت الأرصاد، ان درجات الحرارة غدا في السويس 39 للعظمي و26 للصغري، وبورسعيد 34 للعظمي و25 للصغري، والإسماعيلية 40 للعظمي و25 للصغري، والعريش 36 للعظمي و25 للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الخميس 29-7-2021 في مصر.. شديد الحرارة ورياح نشطة

درجات الحرارة غدا في المنصورة

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في رفح 35 للعظمي و24 للصغري، ورأس سدر 41 للعظمي و26 للصغري، والمنصورة 39 للعظمي و25 للصغري، ونخل 39 للعظمي و20 للصغري.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في طابا 38 للعظمي و24 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و18 للصغري، والطور 36 للعظمي و26 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و30 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و29 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في سوهاج 41 للعظمي و26 للصغري، وقنا 42 للعظمي و27 للصغري، وأسيوط 41 للعظمي و26 للصغري، وأبوسمبل 42 للعظمي و28 للصغري، والوادي الجديد 43 للعظمي و27 للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-7-2021 في مصر.. شديد الحرارة واعتدال بالبحرين

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تبلغ نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 80 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.

حالة الطقس غدا

وذكرت الأرصاد، أن مدن القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد تشهد طقسا شديد الحرارة غدا في فترة النهار، ومائلا للحرارة رطبا ليلا، فيما يسود طقس حار على السواحل الشمالية نهارا ومائل للحرارة رطب ليلا.

اقرأ أيضا  أوائل الدبلومات الفنية 2021 ... وتعرف علي نتائج الدبلومات الفنية 2021

وتتوقع نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية، وتصل سرعتها في القاهرة إلى 16 عقدة، والسواحل الشمالية 15 عقدة، وشمال الصعيد 11 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

وترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد فى المحافظات المصرية:

درجات الحرارة غدا

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حالة الطقس غدا الأحد.. شديد الحرارة والقاهرة تسجل 42 درجة

دعاء محمود 4:12 م, السبت, 31 يوليو 21

«لصون كرامتهم».. الداخلية: تسهيلات للحالات الإنسانية المترددين على «الجوازات» (صور)

أماني عوض 3:50 م, السبت, 31 يوليو 21

غرامة الكمامات.. الداخلية: تصالح 9091 شخصًا وإحالة 44 للنيابة أمس

أماني عوض 3:33 م, السبت, 31 يوليو 21

اعترافات طالب قتل صديقه بالقاهرة: «يتحدث عني دائمًا في غيابي»

أماني عوض 3:24 م, السبت, 31 يوليو 21

ضبط مسئول مخبز سياحي بالقاهرة بحوزته طن دقيق بلدي مدعم

أماني عوض 3:09 م, السبت, 31 يوليو 21

ضبط سيدة متهمة بترويج أخبار كاذبة عن مشاجرة في المرج

أماني عوض 3:00 م, السبت, 31 يوليو 21