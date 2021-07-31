استمرار الموجة الحارة.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا وتسجل في القاهرة 42 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب المدن، وتبلغ في القاهرة 40 للعظمي و26 للصغري، و42 درجة للمحسوسة، وشبين الكوم 40 للعظمي و26 للصغري، ودمنهور 36 للعظمي و25 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، ان درجات الحرارة غدا الأحد في الاسكندرية تبلغ 34 للعظمي و25 للصغري، وطنطا 39 للعظمي و25 للصغري، وبلطيم 34 للعظمي و24 للصغري، ومرسي مطروح 33 للعظمي و24 للصغري.

وذكرت الأرصاد، ان درجات الحرارة غدا في السويس 39 للعظمي و26 للصغري، وبورسعيد 34 للعظمي و25 للصغري، والإسماعيلية 40 للعظمي و25 للصغري، والعريش 36 للعظمي و25 للصغري.

درجات الحرارة غدا في المنصورة

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في رفح 35 للعظمي و24 للصغري، ورأس سدر 41 للعظمي و26 للصغري، والمنصورة 39 للعظمي و25 للصغري، ونخل 39 للعظمي و20 للصغري.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في طابا 38 للعظمي و24 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و18 للصغري، والطور 36 للعظمي و26 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و30 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و29 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في سوهاج 41 للعظمي و26 للصغري، وقنا 42 للعظمي و27 للصغري، وأسيوط 41 للعظمي و26 للصغري، وأبوسمبل 42 للعظمي و28 للصغري، والوادي الجديد 43 للعظمي و27 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تبلغ نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 80 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.

حالة الطقس غدا

وذكرت الأرصاد، أن مدن القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد تشهد طقسا شديد الحرارة غدا في فترة النهار، ومائلا للحرارة رطبا ليلا، فيما يسود طقس حار على السواحل الشمالية نهارا ومائل للحرارة رطب ليلا.

وتتوقع نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية، وتصل سرعتها في القاهرة إلى 16 عقدة، والسواحل الشمالية 15 عقدة، وشمال الصعيد 11 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.