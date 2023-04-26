استمرار المواعيد الحالية لقطارات السكة الحديد بعد التوقيت الصيفي (مستند)

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار العمل بمواعيد القطارات الحالية بعد تغيير الساعة الصيفية، دون أي تغييرات وذلك على جميع الخطوط والرحلات باستثناء 4 قطارات فقط، وهى التى تتحرك قبل الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وتم تحريكها لتتوافق مع باقي المواعيد.

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تفاصيل مواعيد السكة الحديد

قرار التوقيت الصيفي وعلاقته بخطوط السكة الحديد

فى منشور رسمي سابق لها، أن قطارات السكة الحديد ستلتزم بساعة تغيير فقط يوم الجمعة الموافق 28 من أبريل الجاري وهي لحظة تغيير الساعة فقط حتى لا يحدث ارتباك فى المواعيد على أن تكون بذلك فى نفس مواعيدها بناء على الساعة الجديدة.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعادة مسير

332 & 343 & 1112 & 1418 للمسير على طريق خط الشرق، وبنفس جداولها السابقة قبل البدء في أعمال تنفيذ مشروع نفق (أحمد عرابى).

وقررت تشغيل 130 قطارًا إضافيًّا علاوة على القطارات الحالية، خلال الفترة من 16 من أبريل الجاري وحتى 29 من نفس الشهر تيسيرًا على جمهور الركاب خلال عيد الفطر المبارك.

ووجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة في بيان سابق، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، واتخاذ كل السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى.

وقررت السكك الحديد تواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر.

وذلك بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد.

كما أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية.