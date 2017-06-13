استمرار الملاحة في بوغازي الإسكندرية عقب سقوط أمطار خفيفة

وكالات:تعرضت بعض مناطق الإسكندرية مساء الثلاثاء، لأمطار خفيفة في غير موعدها، ولم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات أو الملاحة في بوغازي الإسكندرية والدخيلة.وقال مصدر مسؤول بميناء الإسكندرية، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات وا

وكالات:



تعرضت بعض مناطق الإسكندرية مساء الثلاثاء، لأمطار خفيفة في غير موعدها، ولم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات أو الملاحة في بوغازي الإسكندرية والدخيلة.





وقال مصدر مسؤول بميناء الإسكندرية، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

وتتعرض الإسكندرية حالياً إلى نوة «رياح النقطة»، وتستمر لمدة يومين تصاحبها رياح شرقية ساخنة.