استثمار

استمرار المرحلة الثالثة من إعفاء المبالغ الإضافية علي الاشتراكات التأمينية

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين استمرار المرحلة الثالثة و الأخيرة للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة علي المبالغ الإضافية علي الاشتراكات التأمينية بنسب إعفاء تصل إلي 50٪ و التي بدأت في 14 ديسمبر الجاري و تستمر حتي 12…

مدحت إسماعيل 2:30 م, الخميس, 17 ديسمبر 20 2:30 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

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أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين استمرار المرحلة الثالثة و الأخيرة للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة علي المبالغ الإضافية علي الاشتراكات التأمينية بنسب إعفاء تصل إلي 50٪ و التي بدأت في 14 ديسمبر الجاري و تستمر حتي 12 فبراير 2020

و حول نسب الإقبال للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة بالمرحلتين الأولي و الثانية قال رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إن نسب الإقبال جيدة جدا من الشركات و المؤسسات و كذلك المواطنين الراغبين للاستفادة من نسب الإعفاءات.

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يذكر أن القانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، قد حدد نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى وانطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، وانتهت في 14 ديسمبر، ووصلت بها نسبة الإعفاءات إلى 70%.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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