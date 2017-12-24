استمرار العمل في ميناء دمياط رغم سوء الأحوال الجوية

محمود محسن:أكد مسئولو ميناء دمياط أن الميناء لم يتأثر بالنوة الأخيرة والتى أدت إلي حالة عدم استقرار جومائي، حيث استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الأحد، بياناً قا

محمود محسن:

أكد مسئولو ميناء دمياط أن الميناء لم يتأثر بالنوة الأخيرة والتى أدت إلي حالة عدم استقرار جومائي، حيث استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الأحد، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أنه غادر الميناء في التاسعة والنصف مساء أمس السبت القطار رقم 2473، وفي الثالثة والنصف صباح اليوم الأحد القطار رقم 2471 بحمولة إجمالية 2448 طن قمح، في حين غادر 193 سيارة بحمولة 10276 طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 125325 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57035 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 18450 طن يوريا و3800 طن فوسفات و2300 طن رمل.