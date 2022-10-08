استمرار العمل في جمارك السخنة رغم الإجازات واستقبال 266 حاوية اليوم

أكد حسام جاد المولى مدير عام السخنة، عدم توقف العمل بميناء السخنة خلال الأيام الأخيرة، بالرغم من أجازة العمل العام بمناسبة السادس من أكتوبر والمولد النبوي الشريف، وذلك منذ الخميس الماضي وحتى اليوم.

وأضاف أن جمارك السخنة عملت عبر مباشرة فرق ومجموعات العمل عملها بكامل القوة ، خاصة بساحات ومناطق الفحص والمركز اللوجيستي ، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالتخفيف عن كاهل المجتمع التجاري وتيسير التجارة الدولية، بالاضافة الى توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين .

كما يأتي ذلك وفقا لتعليمات وتكليفات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإفراج عن البضائع الواردة والمصدرة وتقليل معدلات زمن الافراج عن البضائع .

وأوضح مسئول جمارك السخنة أنه تم الانتهاء من بواقي العمل ونزول 266 حاوية اليوم ” السبت ” ، فيما بلغ إجمالي الحاويات فى الساحات حوالي 700 حاوية تم الانتهاء من كشفها وتصفير الطلبات، وبداية من الغد أول ” الأحد ” يوم عمل رسمي في انتظار التقديمات والطلبات الجديدة .