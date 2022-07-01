استمرار العمل بميناء السخنة لتقليص زمن الإفراج عن البضائع رغم إجازة 30 يونيو (صور)

أكد مصدر مسئول بجمارك السويس أن موظفي جمارك السخنة قطعوا إجازاتهم أمس الخميس، والتي كانت بمناسبة 30 يونيو، وذلك بهدف العمل سرعة زمن الإفراج الجمركي والتيسير على المواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية.

وأوضح أن هذا جاء أيضا حرصا على عدم وجود تأخير فى الإفراج عن البضائع الواردة والمصدرة ولمنع التكدس، في ظل اهتمام المستوردين بميناء السخنة، خاصة البضائع الواردة من جنوب شرق أسيا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في ضوء تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بالتعامل مع المشكلات قبل حدوثها والتنبؤ بأماكن الاختناق وإيجاد الحلول الاستباقية.

وتابع المصدر أن حسام جاد المولي مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة قطع إجازة عيد ثورة 30 يونيو وقيادة مجموعات العمل بساحات الفحص والمركز اللوجيستي رغم الظروف الجوية وارتفاع درجة الحرارة، بهدف العمل على إنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع وكشف ومعاينة البضائع والأصناف الواردة للمساهمة فى تخفيض معدل زمن الافراج عن البضائع.

وأشار المصدر الى أنه تم ضبط محاولة لإحدى شركات الاستيراد بتهريب كمية من النظارات الشمسية والطبية ماركات إيطالية المنشأ وبضائع أخري مخالفة للمستندات مناشئ مختلفة داخل مشمول البيان الجمركي رقم 233468 بوليصة شحن COSU6325510950 قادمة من ميناء نانشا بالصين بوزن 16 طنا و840 كيلو جراما، وجار حصر المخالفات تمهيدا لتقدير القيمة والعرض علي الشئون القانونية لتحديد الغرامات.

وخلال مايو الماضي أطلقت مصلحة الجمارك خدمة جديدة للمستوردين عبر ميناء السخنة، والتي تتركز في تأكيد مواعيد الكشف والمعاينة لكافة الشحنات الواردة بميناء السخنة.

وحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك، فان الخدمة تهدف لتمكين مجتمع التجارة والأعمال ومتلقي الخدمة من تأكيد مواعيد الكشف والمعاينة للشحنات الواردة بميناء السخنة، حيث توفر الخدمة أيضاً إعادة تعيين موعد جديد في حالة رغبة المستورد في تعديل موعد الكشف.