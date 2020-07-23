استمرار العمل بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة الخميس والجمعة (مستند)

طالبت وزارة المالية باستمرار العمل بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة الجوي لإنهاء الأعمال المتراكمة، وذلك يومي الخميس والجمعة .

جاء ذلك عبر خطاب الدكتورة منى نصر “مدير مشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية” لطارق خلف رئيس الادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية .

وأشارت في خطابها إلى أنه في ضوء متابعة تشغيل المركز اللوجستي بالعين السخنة ضمن منظومة النافذة الواحدة ولتنظيم سير العمل ومتغيراته، فيتم توجيه المختصين بالمركز اللوجستي وساحات والكشف بمطار القاهرة نحو استمرار العمل يومي الخميس والجمعة ” 23 ، 24 يوليو الجاري “.

كما طالبت عبر خطابها، والذي حصلت ” المال ” على نسخة منه بضرورة التنسيق مع جميع أطراف المنظومة ضمانا لانتظام سير العمل لانتهاء من الشهادات المتراكمة، فقط دون استلام شهادات جديدة.

مذكرة من شركات النقل الدولي بمشكلات MTS

يأتي ذلك على خلفية إسناد أعمال المركز اللوجستي بكل من مطار القاهرة وغرب بورسعيد وميناء السخنة خلال الفترة الأخيرة، للشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” والتي واجهت مشكلات كبيرة بعد عملها، نتيجة تراكم الشهادات وتأخير الإفراج عن البضائع .

وتقدمت شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة، بمذكرة لمجلس الوزراء بشأن المشكلات التي واجهت العملاء بالمراكز اللوجستية والتي على رأسها تأخير تداول المستندات، والتي عملت على تأخير الإفراج عن البضائع.

وفي نفس الإطار خاطبت رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ” الشحات غتوري ” ومدراء عموم الادارة العامة للتكنولوجيا بالمناطق الشرقية، والغربية والجنوبية، بإجراءات جديدة من قبل رئيس المصلحة للتسهيل على المتعاملين.

تسهيل استخراج بيانات المتعاملين من أي موقع جمركي

وأضاف ” غتوري ” في خطابه أن رئيس مصلحة الجمارك ” السيد كمال نجم ” وافق على امكانية تسهيل استخراج بيانات المتعاملين من أي موقع جمركي وذلك تسهيلا للمتعامل لحصوله على البيانات الخاصة بتعاملاته من المصلحة دون تكبد مشقة السفر .

وطالب ” غتوري ” بموافاة المصلحة بالأسماء المرشحة لهذا العمل بالمواقع الجمركية مع إيميل الادارة ليكونوا نقاط اتصال يمكن لأصحاب الشأن التقدم بطلبات استخراج البيانات لديهم واستلام البيان منهم.

آلية تنفيذ الإجراء الجديد

وحدد ” غتوري ” ألية تنفيذ هذا الامر على أن يتقدم صاحب الشأن بتقديم طلب باسم الشركه لاستخراج البيان المطلوب محددا به (السنوات – العناصر المطلوبة في البيان) على أن ارسال الطلب عن طريق ايميل

الإدارة العامة لاتخاذ القرار ” IDCS@customs.gov.eg ” ، وكذا ايميل الإدارة المركزية للاحصاء ” Ahmed.a.tolba60@gmail.com ” .