استمرار الصعود.. سعر الدولار يسجل 24.16 جنيه للشراء منتصف تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم ليسجل 24.16 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع، وذلك في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 24.15 جنيه و24.25 جنيه للشراء والبيع على التوالي، وذلك في البنوك التالية:

كريدي أجريكول، بلوم، ميد بنك، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، بنك HSBC.

وبلغ سعر الدولار 24.10 جنيه و24.20 جنيه للشراء والبيع على التوالي، وذلك في بنوك:

قناة السويس، المشرق، الاستثمار العربي، العقاري المصري، أبو ظبي التجاري، قطر الوطني.

وسجل السعر الرسمي في البنك المركزي 24.06 جنيه للشراء و24.19 للبيع، فيما سجل أدنى لشراء وبيع الدولار 23.90 جنيه و24 جنيه وذلك للشراء والبيع على التوالي.

قرارات البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي، الخميس الماضي 27 أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أقرت، في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر 33.141 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.