استمرار الرسوم الحمائية والوقائية على واردات الحديد والبليت لمدة 6 أشهر (مستند)

قررت وزارة الصناعة والتجارة تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت ” الرسوم الحمائية والوقائية ” وإرجاء تخفيضها لمدة 6 أشهر تنتهي في 11 أكتوبر المقبل .

وفي هذا الصدد خاطب طارق شلبي مساعد وزير الصناعة والتجارة لشئون التجارة الخارجية، رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم بهذا الشأن ليتم تنفيذ القرار على المنافذ الجمركية المختلفة. منشور مصلحة الجمارك بخصوص الرسوم الحمائية على واردات الحديد

و نص الخطاب على أن القرار الوزاري 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر الماضي بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات شاملة فترة التطبيق المؤقت تبدأ من 14 إبريل 2019 وحتى 11 إبريل في 2022 وذلك على الواردات من صنف عيدان وقضبان من حديد أو صلب ( حديد تسليح ) ، وكذلك على الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط ( البليت ) .

وأكد ” شلبي عبر خطابه ” على أنه نظرا لما تمر به البلاد والعالم من جراء تفشي وباء كورونا وما له من أثار على الاقتصاد المصري والعالمي فقد تقرر استمرار العمل بالرسوم المفروضة الحالية على تلك المنتجات لمدة 6 أشهر .

من جانبها أصدرت مصلحة الجمارك منشورا ليتم العمل به بداية من الـ13 إبريل الجاري .

وكانت قد أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تعليمات العام الماضي والقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب والتى تندرج تحت البندين الجمركيين (٧٢١٣،٧٢١٤) من التعريفة الجمركية المنسقة.

وكانت تستهدف تلك التعليمات حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الاجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة.

ونص القرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض رسوم على واردات حديد التسليح لأغراض البناء بنسبة 25% و 16% على استيراد البليت.

وأصدر وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل من العام الجارى) وذلك على النحو التالى :

أولاً : تخضع الواردات من صنف “حديد التسليح لأغراض البناء” عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

ثانياً : تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط ” البيليت” لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 13 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .