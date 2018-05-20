استمرار الخلاف على ساحة تداول حاويات بورسعيد

المال-خاص كشف ممدوح حافظ، رئيس نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد، عن نشوب خلاف بين الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك حول نظام تشغيل ساحة تداول شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع الذى صدر قرار بتحويلها لمنطقة حرة خاصة.وقال حافظ إن الأزمة تَدَخَّل فيها مجلس النواب من خلال سليمان وهدان وكيل

المال-خاص



كشف ممدوح حافظ، رئيس نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد، عن نشوب خلاف بين الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك حول نظام تشغيل ساحة تداول شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع الذى صدر قرار بتحويلها لمنطقة حرة خاصة.

وقال حافظ إن الأزمة تَدَخَّل فيها مجلس النواب من خلال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والذى طالب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسرعة البت فى الخلاف بين الجهتين، وتم إحالته للجنة فض المنازعات.

وأضاف أن هذا الخلاف تسبب فى عدم تشغيل الساحة حتى الآن رغم صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار رقم 3326 لسنة 2004 باعتبار الساحة منطقة حرة خاصة تخضع لكل ضوابط قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ويرخص لها بنشاط تداول الحاويات، وحاويات الترانزيت والبضائع المملوكة لعملاء الشركة والعمليات المتصلة بهذا الغرض، وقد قامت الشركة باستيفاء كل الاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

وأكد أنه رغم توصل الجمارك والاستثمار بعد جولة من المفاوضات إلى اتفاق باستقطاع مساحة من إجمالى الساحة ليكون مستودع عام حتى تتمكن الجمارك من ممارسة عملها طبقًا للقانون إلا أن الخلافات نشبت مرة أخرى بين الطرفين حول حجم المساحة المراد استقطاعها.

وأكد رئيس نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد، أن النقابة تقدمت بمذكرة رسمية لوكيل مجلس النواب لحرصها على تشغيل المشروع للاستفادة منه، لحلِّ الخلاف بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات والجمارك، والذى تبين أنه معروض حاليًّا أمام لجنة فض المنازعات وفقًا لما أكدته الدكتوره سحر نصر وزيرة الاستثمار لوكيل النواب.

وفى سياق متصل، عدد حافظ المزايا المترتبة فى حالة تشغيل ساحة الحاويات الجديدة، والتى تم استئجارها من القوات المسلحة لصالح شركة بورسعيد لتداول الحاويات، وتم تجهيزها على أعلى مستوى تنظيمى وتكنولوجى، والتى تساعد على اختصار زمن الإفراج الجمركى عن البضائع، وإنهاء تكدس الحاويات بجمارك الميناء، وتقليل تكلفة بقاء الحاوية التى يتحملها فى النهاية المستهلك النهائى للسلعة.

وحذر نقيب مستخلص بورسعيد من إهدار المال ببقاء الساحة بمعداتها وأجهزتها معطلة ومعرضة للتلف وعرضة لعوامل التعرية والسرقة والضياع.