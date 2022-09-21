استمرار الحرب الأوكرانية يرفع حركة البترول بقناة السويس إلى 608 ناقلات خلال أغسطس

سجلت حركة نقل النفط ومشتقاته بقناة السويس خلال أغسطس الماضي عبور 608 ناقلات بترول ، مقارنة بمثيله في 2021 والذي سجل عبور 440 ناقلة، بزيادة 38% ، حسبما أكدت إحصائيات بوابة معلومات مصر – التابع لمجلس الوزراء.

وأشارت الإحصائيات أن حمولات البترول الخام ومشتقاته في أغسطس الماضي سجلت 30 مليون طن خلال يوليو 2022 مقارنة بمثيله العام الماضي والذي سجل 17.4 مليون طن أي زيادة بلغت 13.4 مليون طن.

كما يصل المتوسط اليومي لحمولات ناقلات البترول خلال أغسطس الماضي إلي 968 ألف طن بزيادة 407 آلاف طن مقارنة بنفس الشهر لعام 2021 والذي سجل حمولة يومية بلغت 561 ألفا طن.

كما أوضحت إحصائيات بوابة معلومات مصر، أن إجمالي المتوسط اليومي لحمولات جميع أنواع السفن وصل إلي 4 ملايين و126 ألف طن.

ويذكر أن هيئة قناة السويس أعلنت عن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023 ، المُقرر تطبيقها خلال يناير المُقبل ، بما فيها ناقلات البترول.

وفي السياق نفسه ، أكدت تقارير ملاحية مؤخرا أن الحرب في أوكرانيا واستجابة الاتحاد الأوروبي لها بالفعل أدت إلى تنشيط سوق الناقلات العالمية إلى حد كبير ، حيث تزايد الطلب منذ أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا في مارس الماضي ، وسيزداد هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة فقط مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على النفط والوقود الروسي حيز التنفيذ.

وأشارت إلى تدافع شركات الشحن للحصول على أكبر عدد ممكن من الناقلات قبل تفعيل الحظر ، الذي يدخل حيز التنفيذ في أوائل ديسمبر للنفط الخام.

وكشفت التقارير أن المشترين الأوروبيين يقومون حاليًا بتخزين النفط والوقود الروسي تحسباً لذلك الحظر.