استمرار التظاهرات الرافضة لتهويد القدس بالجامعات والنقابات

إيمان عوف استمرت الفاعليات الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية للقدس، باعتبارها عاصمة لإسرائيل، حيث نظم صباح اليوم الآلاف من طلاب جامعة الأزهر مسيرات داخل الحرك الجامعي منددين بقرار ترامب، وشهدت المسيرات اشتباكات بين الطلبة وقوات الأمن المتمركزة داخل الجامعة، إلا أن



إيمان عوف

استمرت الفاعليات الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية للقدس، باعتبارها عاصمة لإسرائيل، حيث نظم صباح اليوم الآلاف من طلاب جامعة الأزهر مسيرات داخل الحرك الجامعي منددين بقرار ترامب، وشهدت المسيرات اشتباكات بين الطلبة وقوات الأمن المتمركزة داخل الجامعة، إلا أن رئيس الجامعة أنهي الاشتباكات وسمح للطلاب بتنظيم المسيرات شريطة عدم ترديد هتافات معادية للنظام أو تخريب منشآت الجامعة.

ونظم مجموعة من أعضاء التدريس ورئيس جامعة القاهرة ومجموعة من الطلاب وقفة احتجاجية بجامعة القاهرة.

وفي نقابة المحامين نظم المئات من المحامين والنشطاء السياسين وقفة احتجاجية بالنقابة، وردد المتظاهرت هتافات ضد الصهيونية وتراخي الأنظمة العربية في الدفاع عن القدس.

في ذات السياق، دعت أحزاب التيار الديمقراطي لاستمرار الاحتجاج الشعبي بالتوازي مع احتجاج الشعب الفلسطيني، وذلك بفتح مقارها وتنظيم ندوات وفاعليات احتجاجية بمقار الأحزاب.