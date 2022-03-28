استمرار التزايد المضطرد في حركة التداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال فبراير الماضي

تصدرت البضائع العامة طليعة البضائع التي شهدت ازديادًا بنسبة 40% خلال شهر فبراير عن الشهر المثيل من العام السابق، حيث تم تداول أكثر من 563 ألف طن.

وارتفعت كميات البضائع المحواه خلال شهر فبراير من العام الجاري بنسبة 26% عن فبراير من العام السابق بإجمالي 2,2 مليون طن حيث تم تداول حوالي 139 ألف حاوية مكافئة تقريباً.

كما ارتفعت كميات بضائع الصب السائل بنسبة 1% خلال شهر فبراير من العام الجاري عن الشهر المثيل من العام السابق حيث تم تداول حوالي 549 ألف طن وإرتفعت عدد سفن الصب السائل بنسبة 18% ؛ لتبلغ إجمالي كميات البضائع المتداولة في هذا الشهر أكثر من 5,3 مليون طن من مختلف أنواع البضائع.

وبلغ حجم البضائع الصادرة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 1,8مليون طن خلال شهر فبراير 2022 بزيادة قدرها 30,8% عن الشهر المثيل من العام السابق.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء وكذا إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.