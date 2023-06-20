استمرار الامتحانات وفقا لمواعيدها.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بإجازة عيد الأضحى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023، بشأن إجازة 7 أيام بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.

ونصت في المادة الأولى على أن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو عام 2023 ميلادية حتى يوم الاثنين الموافق 3 من شهر يوليو عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وتضمن القرار استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء في المادة الثانية يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وصدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 ذى الحجة سنة 1444 هـ الموافق 20 يونيو سنة 2023م.