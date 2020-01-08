استمرار الأمطار والصقيع على الإسكندرية وجهود مكثفة للسيطرة على تجمعات المياه

رفعت عدة جهات وفى مقدمتها شركة الصرف الصحى بالإسكندرية وبعض الجهات التنفيذية أستعداداتها وكثفت تواجدها فى بعض المناطق

تعرضت مدينة الإسكندرية لموجة من الصقيع وهطول الأمطار خلال الفترة الأخيرة، مما أثر على بعض مناحي الحياة بالمدينة الساحلية.

ورفعت عدة جهات وفى مقدمتها شركة الصرف الصحى بالإسكندرية وبعض الجهات التنفيذية، استعداداتها وكثفت تواجدها فى بعض المناطق لاحتواء آثار الأمطار وتجمعات المياه، التى قد تعيق حركة السير وتنقلات المواطنين وتنعكس على السيولة المرورية.

وشهدت بعض المناطق بغرب الإسكندرية، خاصة مدخل الطريق الصحراوى بعض تجمعات وتراكمات المياه، وسط جهود مكثفة لسحبها والتخلص منها لعدم التأثير على هذا المرفق المرورى الهام.

وفى سياق متصل يستمر غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، مع انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات والبضائع لليوم الثالث على التوالى، نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وكان رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قد أعلن أمس الأول، أن إدارة حركة السفن قررت في الثالثة والنصف غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظراً لزيادة الأتربة وتعثر درجة الرؤية، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة ، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء، مستمرة بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز .

ووجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر ، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات .

كما شدد شاهين علي مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها.