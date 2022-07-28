استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. درجات الحرارة غدا تصل في القاهرة 38 درجة مئوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجه البحري وسيناء والصعيد كما تزداد درجة الحرارة المحسوسة بفارق درجتين عن المقاسة بسبب كمية الرطوبة نهارا معتدل رطب ليلا.

كما يوجد فرصة لتكون الشبورة المائية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة في الصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

نعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة في القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، وترتفع المحسوسة الي 38 درجة مئوية، ودمنهور 35 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا ٣٥ للعظمى 25 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في مرسي مطروح 32 للعظمى و 22 للصغرى، والمنصورة 36 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 35 للعظمى و 25 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 34 للعظمى و 25 للصغرى، والاسماعيلية 37 للعظمى 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى السويس 35 للعظمى و 23 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغري، ورفح 33 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى، وطابا 37 للعظمى و 27 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تصل درجات الحرارة غدا في اسوان 34 للعظمى و 27 للصغرى، والاقصر 42 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 24 للعظمى و 22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في سوهاج 40 للعظمى و 25 للصغرى، واسيوط 38 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة علي كافة الأنحاء: