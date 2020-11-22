استمرار ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 22-11-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 22-11-2020 ببورصة سوق العبور، واستمرت الطماطم فى الارتفاع وتراوح سعر القفص من 150 إلى 220 جنيها مقابل 180 جنيها لقفص الطماطم لأعلي سعر أمس لوزن 20كيلو ، طبقا لعدد من التجار.

وانخفض سجل الباذنجان الرومي مجددا مسجلا نصف جنيه إلى جنيه واحد والباذنجان العروس والأبيض والمخدد من جنيه إلى 125 قرش.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر الفلفل الرومي في سوق العبور3 جنيهات والبصل الأحمر 5 جنيهات والبصل الأصفر من 4 إلى 5.5 جنيه والخيار البلدي من 2 إلى 3 والخيار الصوب 3.5 إلى 4 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن الكوسة سجلت 3 إلى 4.5 جنيه والقلقاس 3.5 والبطاطا جنيه واحد والليمون من 5 إلى 6 جنيهات بارتفاع جنيه والفلفل الحامي من جنيه ونصف إلى 2.5 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر البطاطس تراوح من 1.25 إلى 2 جنيه للكيلو والفلفل الرومي من 2 إلى 3 جنيهات والجزر من 2 إلى 3 جنيهات والجزر المفروز بـ 4 جنيهات.

أسعار الخضروات

وتباينت أسعار الطماطم في القطاعي بين 10 إلى 15 جنيها ، والبصل الأحمر 6.5 إلى 8 والبصل الأبيض 6 جنيهات إلى 8، الثوم 40 والخيار 3.5 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 2 جنيه ، البسلة 10 جنيهات والفلفل الألوان 25، والكوسة من 4 إلى 6 ، والبطاطس 4 ، الفلفل الرومي 5 جنيهات.

وسجل الكرنب 12 جنيها للواحدة، الفلفل الحامي 4 إلى 5 جنيهات، والباذنجان العروس من 1.5 إلى 2.5، والجزر 6 ، والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة ، الفاصوليا 5 جنيهات ، البامية 20 جنيها للكيلو والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون 6 إلي 8 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن الموز البلدي 10 جنيهات والبلح الأسود 8 جنيهات ، والتفاح الأحمر من 17 إلي 20 جنيها والتفاح الأخضر من 15 إلي 30 جنيها والتفاح الأصفر من 15إلي 20 والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي 25.

وألمح التجار إلى أن العنب البلدي بـ 5 جنيهات والكنتالوب 7.5 جنيه ، والمانجو نعومي 25، والكمثرى 15 جنيها ، والخوخ 30جنيها والبرتقال اليوسفي 5 إلي 10 جنيهات.

و لفت التجار إلى أن المانجو الزبدية سجلت 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 5 الي 6.5، والبرقوق 20 جنيها والجوافة من 5 إلي 7جنيهات، والرمان 5 جنيهات ، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي” 30 والمانجو “تيمور” 30 جنيها ، والتين 5إلي 7.5 جنيه.