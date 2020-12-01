استمرار ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة الثلاثاء 1-12-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1-12-2020 بسوق العبور نتيجة التذبذب في بعض الأصناف، وسجل قفص الطماطم من 150 إلى 200 جنيه مقابل 140 جنيها أمس، طبقا لعدد من التجار.

وسجل الباذنجان الرومي 50 قرشا إلى جنيه واحد والباذنجان العروس جنيها إلى جنيه ونص والباذنجان المخدد 2 جنيه إلى 2.5 والخيار البلدي صعيدي واسماعلاوي 3 إلي 3.5.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر الفلفل الرومي في سوق العبور 3 جنيهات حتي 3.5 والفلفل الحامي جنيهان إلي 2.5 والبصل الأحمر 4.5 جنيهات والبصل الأصفر 5.25 جنيه بارتفاع 25 قرشا، والخيار الصوب 3.5 إلى 4 جنيهات بارتفاع خمسين قرشا والليمون 4 إلى 6 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن الجزر المفروز سجل 3 إلى 3.5 والجزر الخام 2 إلى 2.5 بانخفاض نصف جنيه ، والكوسة ارتفعت مسجلة 5 إلى 5.5 جنيه والبطاطا جنيه واحد والليمون من 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامي 2 جنيه.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر البطاطس الخزين تراوح من جنيه إلى 1.75 للكيلو والبطاطس الجديدة الصحراوي 2.5 جنيه وبطاطس فلاحي جديدة من جنيه ونصف إلى 2 جنيه ، والفاصوليا 3 إلى 5 جنيهات والبسلة من 5 إلى 7.5 بتراجع خمسين قرشا.

وتراوحت أسعار الطماطم في التجزئة بين 10 إلى 12 جنيها، والبصل الأحمر 7 جنيهات ، لأقل سعر والبصل الأبيض 6 جنيهات إلي 8 والثوم 40 والخيار 6.5 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 جنيه، والبسلة 8 جنيهات إلى 12 جنيها والفلفل الألوان 20، والكوسة من 4 إلى 6، والبطاطس 2.5، إلى 5 والفلفل الرومي والحامي 6 جنيهات إلى 8.

وتراوح الكرنب من 8 إلى 12 جنيها للواحدة، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والباذنجان العروس من 3.5 إلى 2.5، والجزر6، والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة، الفاصوليا 5 جنيهات، والبامية 20 جنيها للكيلو والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن الموز البلدي تراوح من 8.5 إلى 10 جنيهات والبلح الأسود 8 جنيهات، والتفاح الأحمر من 17 إلى 20 جنيها والتفاح الأخضر من 15 إلى 30 جنيها والتفاح الأصفر من 15 إلى 20 والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي 25.

وأفاد التجار أن العنب البلدي بـ8 جنيهات والكنتالوب 7.5 جنيه، والمانجو نعومي 25، والكمثرى 15 جنيها، والخوخ 30 جنيها والبرتقال اليوسفي 5 إلى 10 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن المانجو الزبدية سجلت 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 5 إلى 6.5، والبرقوق 20 جنيها والجوافة من 5 إلى 7 جنيهات، والرمان 5 جنيهات، إلي 8.5 والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي” 30 والمانجو “تيمور” 30 جنيها، والتين 5 إلى 7.5 جنيه.