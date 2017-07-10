استمرار ارتفاع التضخم الشهرى يونيو 2017

المال-خاص بلـغ الرقـم القيـاسى العـام لأسعار المستهلكين لإجمــالى الجمهوريـة (248.4) لشهـر يونيو 2017 مسجـلاً ارتفاعاً قـدره (0.8%) عـن شهــــر مايو 2017 وكان قد سجل (1.6%) فى مايو الماضى. وترجع أسباب هــذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (7.3%), مجموعة ال

المال-خاص بلـغ الرقـم القيـاسى العـام لأسعار المستهلكين لإجمــالى الجمهوريـة (248.4) لشهـر يونيو 2017 مسجـلاً ارتفاعاً قـدره (0.8%) عـن شهــــر مايو 2017 وكان قد سجل (1.6%) فى مايو الماضى. وترجع أسباب هــذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (7.3%), مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.3%), مجموعة الفاكهة بنسبة (3.4%)، الحبوب والخبز بنسبة (1.2%)، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة (10.4%), مجموعة الرحــلات السياحيـــة المنظــمة (العمرة) بنسبة (2.8%).. هذا رغم انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة (-4.1%)، الأسماك والمأكولات البحريـــة بنسبة (-1.1%). وسجل معـدل التضخم السنـوى (30.9%) لشهـر يونيو 2017 مقارنـة بشهر يونيو 2016 وهو نفس معدل التضخم للشهر السابق. وسجـل قســم الطعـــــام والمشـروبــات ارتفاعـــاً قــدره (0.6%) ليســــاهم بمقدار (0.33) فـى معـدل التغير الشهرى وتأتى التغيرات نتيجة الآتــى: ارتفاع مجموعة الألبـــان والجبن والبيض بنسبة (7.3%) لتساهم بـ (0.50 ) فى معـدل التغيـر الشهـرى بسـبب ارتفاع أسعار مجموعة البيض بنسبة (14.5%), واللبن الحليب كامل الدسم (7.0%). ارتفاع مجموعة اللحــوم والدواجن بنسبة (1.3%) لتساهـــم بمقــدار (0.20) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (3.0%), بالرغم من انخفاض مجموعة الدواجن (-1.5%). ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة (3.4%) لتساهـم بمقدار (0.11) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الليمون بنسبة (16.7%)، مجموعــة المــوز بنسبة (7.3%)، ومجموعــة الفاكهه الجــافـة بنسبة (1.1%)0

ارتفاع مجمــوعــة الحبوب والخبز بنســـبة (1.2%) لتسـاهم بمقدار (0.10) فى معدل التغير الشهرى لارتفاع أسعار مجموعة المنتجات الفاخرة (13.9%). وارتفعت مجمــوعــة الزيوت والدهون بنســـبة (1.1%) لتسـاهم بمقدار (0.04) فى معدل التغير الشهرى بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الزبد المستوردة بنسبة (8.4%)، والمسلي البلدى بنسبة (5.8%). إرتفاع مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%) لتساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الشيكولاتة بنسبة (4.4 %), ومنتجات الحلويات (2.4%). انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة (-4.1%) لتسـاهم بمقـــــدار (-0.54) فى معـدل التغيـر الشهـرى بسـبب انخفاض أسعار الطماطم (-13.7%)، البطاطس بنسبة (-2.3%). انخفاض مجموعــة الأسماك والماكولات البحرية بنسبة (-1.1%) لتساهم بمقدار (0.03) فى معدل التغير الشهرى لتراجع أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-1.5%)، رغم ارتفاع مجموعة الماكولات البحرية (2.4%). 2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (10.4%) ليساهم بمقدار (0.43) فى معــدل التــغير الشهرى بسبب إرتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة (11.8%) و مجموعة الأحذية (12.0%). 3- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.3%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معــدل التــغير الشهرى لارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الأدوات الزجاجية والمائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.4%). 4- سجل قسم الثقافة والترفية ارتفاعاً قدره (1.8%) ليساهم بمقدار (0.04) فى معــدل التــغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة (العمرة ) بنسبة (3.2%). 5- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.4%) ليساهم بمقدار (0.02) فى معــدل التــغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة (0.4%).