استمرار ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق

شهدت أسعار البطاطس ارتفاعا في الأسواق بحسب جودتها مما ألقي بظلاله علي سعر التقاوي حيث تتراوح بين 10إلي 15ألف جنيه ،خلال العروة الخريفية التي تزرع حاليا بمساحة متوقعة تصل إلى 50ألف فدان .

ويتراوح سعر كيلو البطاطس للمستهلك من 8 إلي 10جنيهات ،ويبلغ سعر أفضل الأنواع الممتازة لدي التجار من 7إلى 7.5 جنيه جملة و بطاطس نكلا بالقليوبية من 6.25 إلى 6.75جنيه و بطاطس تلاجة كارة فاخر 6.30 جنيه والبطاطس الصحراوي الممتازة تبدأ بـ 4.70 جنيه .

وفسر عدد من التجار أسباب ارتفاع البطاطس إلى زيادة الطلب العالمي عليها وموسم الزراعة التي تستهلك كميات كبيرة من الثلاجات ،وأيضا تراجع الإنتاجية خلال العروتين السابقتين بالمقارنة مع المواسم الماضية التي ضغطت بالتالي علي المساحة التي تراجعت بقيمة 100ألف فدان الموسم الحالي، كما بلغ سعر السوق القطاعي 9جنيهات للكيلو مقابل 8جنيهات .

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن سوء الأحوال الجوية أدي إلى تراجع إنتاجية البطاطس حاليا .

وأضاف أنه خلال العروتين الحالية والمقبلة سوف يتم استهلاك كميات كبيرة من الكميات في الثلاجات،حيث تتطلب العروة الخريفية الحالية والعروة الشتوية المبكرة في نوفمبر كميات كبيرة من البطاطس وهما تصل مساحاتهما 200الف فدان وهما يزرعان بتقاوي محلية .

وأوضح نقيب الفلاحين أن العروة الرئيسية الصيفية التي تزرع في يناير وتجمع في مايو تعتمد علي التقاوي الأوروبية وهي بمساحة 200ألف فدان في الموسم المقبل.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الخدمات الزراعية أن إنتاجية محصول البطاطس من الموسم الصيفى بلغت 1.9مليون طن

وذكر التقرير أنه تمت زراعة العروة الصيفى بحوالى 130 ألف فدان ، الغالبية العظمى من المساحة تمت زراعتها فى الفترة من 1 ديسمبر 2020 وحتى 20 يناير 2021 ، وبلغت إنتاجية الفدان فى المتوسط من 14 إلى 17 طنا.

وأضاف التقرير أن متوسط الإنتاج الإجمالى من المحصول خلال العروة الصيفية سجل 1.9 مليون طن تم حصادها فى الفترة من 20 أبريل إلى 30 مايو 2021.

وأوضح التقرير أنه تزامن إنتاج العروة الشتوية المحيرة التى يتم تثبيتها فى أواخر مارس وأول أبريل 2021 ،مع إنتاج العروة الصيفية والتى زرعت فى نوفمبر 2020 وتم جمعها فى مايو.

وبناء عليه ستستمر الأسعار على ما هى عليه بدون تغيرات كبيرة خلال الأسابيع القليلة القادمة (لا ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة )، وسيحدد اتجاه السعر حجم الصادرات من البطاطس «المحيرة» خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتوقع عدد من التجار ارتفاع أسعار البطاطس خلال سبتمبر المقبل مع زيادة وتيرة التصدير لأعلى مستوى لها، فى ظل تراجع المساحات بنحو 100ألف فدان لتصل حاليا إلي 375 ألف فدان بدلا من475 ألف فدان عام 2020.

وفقا لإحصائيات الحجر الزراعى المصرى التابع لوزارة الزراعة التى حصلت «المال» على نسخة منها بلغت المساحة المنزرعة بالبطاطس خلال العام الماضى 2019 /2020، نحو 475 ألف فدان، استوردت مصر خلالها نحو 135 ألف طن تقاوى، حققت إنتاجية كلية بلغت نحو 5.8 مليون طن، بمتوسط 12.3 طن للفدان، وصدرت مصر منها نحو 678 ألف طن، بتراجع قدره نحو 75 ألف طن عن موسم 2017/ 2018، ونحو 10 آلاف طن عن موسم 2018 /2019.