استمرار إزالة مخالفات البناء بالقاهرة الجديدة

بدور إبراهيمقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه جرى تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء بالقطعتين أرقام (325 – 327) بمنطقة عمارات حي النرجس بالتجمع الخامس، بالتعاون بين لجنة إزالة المخالفات بالجهاز، وشرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، موضحًا أن المخالفات تمثلت في زيادة

بدور إبراهيم

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه جرى تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء بالقطعتين أرقام (325 – 327) بمنطقة عمارات حي النرجس بالتجمع الخامس، بالتعاون بين لجنة إزالة المخالفات بالجهاز، وشرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، موضحًا أن المخالفات تمثلت في زيادة مسطح غرف السطح بالمخالفة للترخيص، ولشروط التعاقد.

وأضاف النجار، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه منذ يومين قاد حملة لإزالة مخالفة دور كامل بالقطعة رقم 76 جنوب الأكاديمية، مؤكدًا مواصلة جهاز المدينة لحملات إزالة المخالفات؛ تنفيذًا للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.