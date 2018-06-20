استمرار أزمة نقص إنتاج التجميع المحلي.. والوكلاء يتخلفون عن وعود التسليم

أحمد شوقي أكد عدد من موزعي السيارات استمرار أزمة نقص الإنتاج بخطوط التجميع المحلية، دون معرفة الأسباب الحقيقية للأزمة التي أدت إلى نقص المعروض بالسوق مع تخلف الوكلاء عن وعودهم بسرعة تسليم حصص الموزعين من بعض الطرازات التي تشهد قوائم انتظار طويلة، بشكل أدى لاستمرار ظاهرة الأوفر برايس والمتمثلة في ا

أحمد شوقي

أكد عدد من موزعي السيارات استمرار أزمة نقص الإنتاج بخطوط التجميع المحلية، دون معرفة الأسباب الحقيقية للأزمة التي أدت إلى نقص المعروض بالسوق مع تخلف الوكلاء عن وعودهم بسرعة تسليم حصص الموزعين من بعض الطرازات التي تشهد قوائم انتظار طويلة، بشكل أدى لاستمرار ظاهرة الأوفر برايس والمتمثلة في المبالغ الإضافية التي يحصل عليها التجار والموزعون، إضافة إلى السعر الرسمي للسيارة مقابل تسليم العملاء بشكل فوري.





وتشهد سوق السيارات من حين لآخر نقصًا حادًّا في المعروض من عدد من الطرازات المجمعة محليًّا منذ سبتمبر 2017؛ نتيجة خفض الطاقة الإنتاجية بشركات التجميع، وقد تعددت المبررات التي ساقتها الشركات لتبرير أزمة نتقص المعروض والأوفر برايس، وأهمها: تأخر وصول شحنات من مكونات السيارات المستخدمة بخطوط التجميع، ومشكلات تتعلق بالتخليص الجمركي، وعدم توفر العملة الأجنبية، فضلًا عن نمو الطلب على السيارات. وقد وعد الوكلاء أكثر من مرة بحل المشكلة عبر تسليم الموزعين حصصهم الشهرية في مواعيدها، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.

وفي الوقت نفسه تستمر شركات السيارات برفع الأسعار الخاصة بالطرازات المجمعة، مما عزّز التكهنات لدى بعض الموزعين باحتمال تعمد الوكلاء لتعطيش السوق من الطرازات المختلفة لرفع الأسعار وتحقيق هوامش أرباح مرتفعة من كل سيارة يتم بيعها بحيث يتم تعويض خسائر النقص الحادث في المبيعات الإجمالية للسيارات.

يقول أحد موزعي شركة جي بي أوتو غبور إن الشركة وعدت أكثر من مرة بتوريد حصص موزعيها لكنها لم تفِ بوعودها حتى الآن مع الاستمرار برفع الأسعار بشكل تدريجي بمعدل مرتين شهريا. وأضاف أن أزمة نقص الإنتاج قائمة منذ سبتمبر الماضي وقد بررتها شركات التجميع المحلي بعدم القدرة على استيراد بعض المكونات المستخدمة في عمليات التجميع على أن يتم حل المشكلة مطلع 2018؛ الأمر الذي لم يحدث حتى الآن رغم مرور 6 أشهر.

وأوضح أن ذلك أدى إلى اختفاء بعض طرازات جي بي أوتو غبور من السوق، وأهمها الفئة الأتوماتيك من هيونداي فرنا مع استمرار طرح كميات محدودة من النسخة المانيوال من السيارة، كما تشهد النسخة المحلية من هيونداي إلانترا (إتش دي) نقصًا كبيرًا في معروضها حاليًّا حيث تباع بأوفر برايس يتراوح بين 1000 و2000 جنيه بعد أن كانت تباع بالخصم قبيل عيد الفطر عقب ضخ الوكيل دفعة من السيارة أسهمت في امتصاص الأوفر برايس وطرح خصومات من جانب التجار والموزعين.

وأشار إلى أن الزيادات المتكررة التي أقرتها شركة جي بي أوتو غبور أدت لارتفاع الأسعار لمستويات قياسية لا يمكن معها المنافسة؛ فالسيارة جيلي إيمجراند 7 على سبيل المثال غير متوفرة في السوق في الوقت الذي وصلت أسعارها فيه إلى 185 ألف جنيه.

وأكد الموزع أن الأزمة تشمل معظم العلامات التجارية التي يتم تجميعها محليا فقد وصلت أسعار بي واي دي F3 المجمعة محليا في تعاملات السوق الفعلية إلى 173 ألف جنيه نتيجة وقف الوكيل تسليمات السيارة قبل عيد الفكر بنحو أسبوعين بغرض امتصاص المخزون بالسوق.

في سياق متصل قال اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إن ما يثار عن نقص الإنتاج بشركات التجميع المحلي لا علاقة له بمشكلات تتعلق بالاستيراد أو تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتفح الاعتمادات المستندية اللازمة لسداد مستحقات الشركات الأم نظير التوريد للسوق المحلية سواء للسيارات الكاملة أو للمكونات.

ونوه بأن الشركات لا تواجه مشكلات تتعلق بالتخليص الجمركي حيث تتخذ الإجراءات وفق القواعد المتبعة؛ موضحًا أن نقص الإنتاج يتعلق بخطط الشركات وتوقعاتها لأداء السوق ومستوى الطلب المرتقب على طرازاتها؛ حيث تسعى الشركات لأن يكون هناك تناسب بين حجم الطاقة الإنتاجية ومستوى الطلب لضمان عدم التلاعب بالأسعار عبر ما يعرف بظاهرة حرق الأسعار والتي يلجأ إليها موزعون من خلال البيع بأسعار تقل عن السعر الرسمي للسيارات بالإضافة لضمان عدم تراكم المخزون.

من جانبه قال رمضان أبو حتة، مدير قطاع الشركات بشركة أبو حتة للسيارات، موزع العديد من العلامات التجارية، إن نقص المعروض من الطرازات المجمعة محليا أدى لارتفاع قيمة الأوفر برايس الذي يتم تحصيله عليها؛ لكنه لفت إلى أن مشكلة نقص المعروض لا تشمل فقط السيارات المحلية، وإنما العديد من الطرازات المستوردة ومن بينها تويوتا كورولا على سبيل المثال التي تتجاوز أسعارها الرسمية بنحو 25 ألف جنيه لمختلف الفئات.