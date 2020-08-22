سيـــاســة

استمرارًا للدعم المكثف من مصر.. إرسال الشحنة الثامنة من المساعدات الإغاثية إلى لبنان

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى 
أحمد اللاهوني 6:13 م, السبت, 22 أغسطس 20 6:13 م, السبت, 22 أغسطس 20

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أعلنت القوات المسلحة عن إقلاع طائرتين نقل عسكريتين إلى مطار رفيق الحريري الدولي بجمهورية لبنان الشقيقة، في ثامن رحلات الجسر الجوي التي تهدف إلى تقديم الدعم للشعب اللبنانى الشقيق، لمواجهة تداعيات إنفجار مرفأ بيروت، محملة بكميات كبيرة من المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية، تم إعدادها بمشاركة الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبنك الشفاء المصري .

  يأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة .

وأشاد المسئولون بدولة لبنان بالدور الفعال الذي تقوم به جمهورية مصر العربية قيادة وشعباً تجاه الأشقاء اللبنانين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن إنفجار المرفأ، مؤكدين أن ما تقدمه مصر من أوجه تعاون يدل على مدى عمق الروابط والأواصر التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري واللبناني عبر مختلف الأزمنة .

مصر تواصل تكثيف رحلات الجسر الجوى لإرسال المساعدات إلى لبنان

يأتي ذلك الجسر الجوي تأكيداً على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني الشقيق خلال الوقت الراهن .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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