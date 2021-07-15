سيـــاســة

استمرارا للجسر الجوي.. مصر تواصل إرسال المساعدات الطبية إلى تونس

لمواجهة الأزمة الصحية التى تمر بها تونس
أحمد اللاهوني 6:30 م, الخميس, 15 يوليو 21 6:30 م, الخميس, 15 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق لمواجهة الأزمة الصحية التى تمر بها تونس.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار جسر المساعدات الجوى بين مصر وتونس لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التى يمر بها الأشقاء فى تونس .

اقرأ أيضا  النائب العام يشكل لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة العامة

ويعبر جسر المساعدات الجوى بين مصر وتونس عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

مطالب في البرلمان بشن حملات توعية بعقوبات التحرش الجنسي بعد تغليظها

ياسمين فواز 7:47 م, الخميس, 15 يوليو 21

رئيس البرلمان: نتطلع لتعزيز التعاون مع مجلس الأمة الكويتي إقليميا ودوليا

ياسمين فواز 7:14 م, الخميس, 15 يوليو 21

البرلمان يستقبل وفدا شبابيا في إطار المبادرة الرئاسية لإحياء الجذور المصرية القبرصية اليونانية

ياسمين فواز 6:51 م, الخميس, 15 يوليو 21

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «تيمور 14» (صور) 

أحمد اللاهوني 6:19 م, الخميس, 15 يوليو 21

النائب العام يوافق على إنهاء أثر منع التصرف في أموال نجلي مبارك وزوجتيهما

المال - خاص 3:45 م, الخميس, 15 يوليو 21

الحكومة ترد على أنباء توقف العمل بمشروعات الآثار والترميم في ظل “كورونا”

صفية حمدي 11:53 ص, الخميس, 15 يوليو 21