استمارة علشان تبنيها في باريس

سلوى عثمان عقد النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ورئيس قطاع المصريين بحملة "علشان تبنيها" الداعمة والمؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لقاء موسعًا مع أعضاء الجالية المصرية بباريس. عرض "حسين" خلال اللقاء إنجازات…

سلوى عثمان

عقد النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ورئيس قطاع المصريين بحملة “علشان تبنيها” الداعمة والمؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لقاء موسعًا مع أعضاء الجالية المصرية بباريس.

عرض “حسين” خلال اللقاء إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الأولي، بالإضافة إلى الاستماع إلى بعض المشكلات التي تواجه الجالية المصرية كمشكلات نقل الجثامين والتأمين الطبي عليهم ومشكلة عدم قدرتهم تحويل الأموال عبر بنك مصر وكذلك بعض مقترحاتهم للتنمية الاقتصادية والسياحية والتعليمية والطبيه بمصر.

وفِي نهايه اللقاء قام أعضاء الجالية بالتوقيع علي استمارة الحملة معلنين دعمهم الكامل بترشح الرئيس لقترة رئاسية ثانية، لاستكمال ما تم من إنجازات في الفترة الرئاسية الأولي سواء في مجال البنية الأساسيه أو الكهرباء أو المشروعات الضخمة التي تشهدها مصر، بالإضافة إلى استعاده الأمن والامان خلال الفتره الماضية.

كما أبدي أعضاء الجالية دعمهم لمصر جيشًا وشرطة ورئيسًا ضد الاٍرهاب وتأييدهم لما تم من رفع لقدرات الجيش المصري ودعمه باحدث الاسلحة.