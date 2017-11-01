استمارة علشان تبنيها في الطريق إلى طابور العيش

تعمم على المدعم والسياحي والأفرنجي وعرضها على المواطنين محمد مجديأعلنت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأربعاء، عن تأييد حملة "عشان تبنيها" التي تطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لولاية ثانية. جاء ذلك في اجتماع استثنائي انعقد الآن في مقر

تعمم على المدعم والسياحي والأفرنجي وعرضها على المواطنين



محمد مجدي

أعلنت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأربعاء، عن تأييد حملة “عشان تبنيها” التي تطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لولاية ثانية.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي انعقد الآن في مقر الاتحاد، وذلك بحضور مسئولي من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقام أعضاء الشعبة العامة للمخابز، بالتوقيع على استمارة “حملة علشان تبنيها”.

وقال عاطف ديوان، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية الغربية، لـ”المال”، إنه سيتم تسليم كل مخبز عدد من الاستمارات يتم حالياً التوصل إلى عددها، وذلك لتوزيعها على مختلف المخابز “مدعمة ـ سياحية ـ أفرنجية”.

بينما أكد عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز، ورئيس الشعبة بالغرفة التجارية في المنيا، لـ”المال”، أن الإستمارات سيتم وضعها في المخابز، وتعريف المواطنين بتواجدها وعلى من يرغب في توقيعها سيتم ملء بيانات المواطن بها.

