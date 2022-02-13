استمارة الثانوية العامة 2022.. الرابط الإلكتروني وخطوات التسجيل

وطبقا لوزارة التربية والتعليم يستمر تسجيل استمارة دخول الامتحانات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2022، حتى يوم 24 فبراير المقبل

تستمر وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، في تلقى طلبات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022.

وطبقا لوزارة التربية والتعليم يستمر تسجيل استمارة دخول الامتحانات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2022، حتى يوم 24 فبراير المقبل.

رابط التسجيل الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر الرابط الإلكتروني التالي : https://moe-register.emis.gov.eg/

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

تسجيل الاستمارة من خلال البريد الموحد للطالب.

عند استخراج الاستمارة يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده لمراجعة الاسم والرقم القومي.

مراجعة اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده.

تدقيق الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة.

مراجعة مواد التخصص لكل شعبة.

الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة خلفية بيضاء مقاس 4×6.

يكون عنوان الطالب المدون فى الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون خطأ.

إذا وجد خطأ ببیانات الاستمارة الالكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا للمدرسة.

طباعة الاستمارة مسئولية الطالب وولي أمره لأنها تطبع بمعرفته من على التابلت الخاص بالطالب لذلك إذا وجد خطا عليه التوجه لحجرة الإرشاد التعليمي فورا لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.

قبل تسليم الاستمارة على الطالب وولى أمره التوقيع عليها في المكان المخصص لكلا منهما أمام أعضاء حجرة الإرشاد التعليمي

امتحانات الثانوية العامة 2022

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، تبدأ يوم 11 يونيو المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وذكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته على “فيسبوك” سابقا أن الامتحانات ستكون إلكترونية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دوري ومستمر.

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حتى الآن أي تفاصيل عن إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الثانوية. صورة أرشيفية من امتحانات الثانوية العامة

كما لم تحدد التعليم إن كانت امتحانات الثانوية العامة 2022 ستشمل أسئلة مقالية أم لا.

ومن المرجح أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل إجراء امتحانات الثانوية العامة 2022، عقب إجازة الفصل الدراسي الأول.

وتتنهي عطلة منتصف العام الدراسي 2021-2022، يوم 17 فبراير الجاري.