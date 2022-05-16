استلام 75 ألف طن قمح محلي من مزارعي الفيوم

كشف المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، في محافظة الفيوم أنه تم استلام ما يزيد عن 75 ألف طن قمح من مزارعي المحافظة، منذ بدء موسم توريد القمح في شهر أبريل الماضي و حتى يوم أمس الأحد.

وقال حرز الله أنه يتم سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة، بعد توريد الأقماح الموردة لمواقع الاستلام المنتشرة في المحافظة بعدد 13 نقطة تجميع في محافظة الفيوم.

و أضاف حرز الله أن تلك المواقع بسعة إجمالية 200 الف و 300 طن، موزعة كالتالي 3 صوامع و 4 هناجر و 6 شون إسمنتية، مشيرا إلى أنه مستهدف استلام 375 ألف طن قمح خلال موسم التوريد الجاري.

يذكر أنه يتم توريد القمح المحلي من خلال المزارعين والموردين خلال الموسم الجاري بأسعار 865 جنيه للاردب درجة نضافة 22.5 قيراط ، و 875 جنيه للاردب درجة نضافة 23 قيراط ، و 885 جنيه للاردب درجة نضافة 23.5 قيراط.

و كان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا باستلام الاقماح ‏من اخر مورد للقمح داخل وامام المواقع التخزينية وبحد اقصى حتى الساعة الثانية عشر صباحا.

ويشمل التوجيه الوزاري قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمتابعة ‏اليومية لتوريد الاقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية والتنسيق ‏مع كافة الجهات المعنية بالتوريد للعمل على التيسير على الموردين وانتظام ‏عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع.

ووجه القرار ‏الوزاري للجهات المسوقة أو التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من ‏الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات ‏بموجب تصريح نقل خارج المحافظة والمعتمد من الجهة المسوقة بتسليم ‏صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات ‏التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.‏

و أوضح المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الفيوم أنه تم الانتهاء من تحويل 21 مكتبا تموينيا إلى مركز خدمة مطور من اصل 73 مكتبا، وسيتم تطوير نحو 23 مكتب تمويني خلال العام الجاري.

و أضاف حرز الله أن محافظة الفيوم بها 1295 بقال تمويني، و 245 منفذ جمعيتى ، و 685 مخبز بلدي مدعم، 675 مستودع دقيق مدعما، يستفيد منهم 2.9 مليون مواطن مقيد على 800 ألف بطاقة تموينية، 109 محطة غاز و سولار.

و أشار حرز الله الى أنه يتم صرف سلع تموينية بقيمة 111 مليون طن شهريا لحاملي البطاقات التموينية في محافظة الفيوم، موضحا أنه يتم استهلاك 834 طن دقيق يومياً للمخابز و المستودعات.