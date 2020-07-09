مرسى مطروح تتسلم 261 ملفا للمتقدمين بوحدات حي الزهور في الكيلو 4

أعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن استلام 261 ملف للمتقدمين علي وحدات سكنية بالكيلو 4 الجديدة الوحدة بمساحة 65 م وعددها 82 وحدة سكنية عن طريق إدراة الإسكان بمجلس المدينة ويستقبل المركز التكنولوجي ملفات المتقدمين حتي 21/7 الجاري.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتسهيل وتيسر دخول واستقبال المواطنين خلال التقديم للوحدات السكنية بالكيلو 4 الجديدة بالإجراءات الاحترازات الوقائية ومنع التكدس للوقاية من فيروس كورونا .

وأضاف عبد الرازق بان تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع التكدس خلال استلام المستندات للحد من انتشار فيروس كورونا بانتظار المواطنين خارج المبني وتم تجهيز كراسي وشماسي لجلوس المواطنين بشكل ادمي والدخول بشكل منظم للمركز التكنولوجي لتقديم الاوارق.

ويستقبل الملفات المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة.

ويستقبل الملفات المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح وتقوم ادارة الاسكان باستلام الملفات والتأكد من استيفاء جميع المستندات والإقرار بصحتها وفي حالة مخالفة ذلك يعرض المسئول للمسائلة القانونية طبقا للشروط والضوابط المنظمة للحصول علي وحدة سكنية من إسكان المحافظة بمدينة مرسي مطروح بالعمارات الجديدة بمنطقة الكيلو 4وشروطها كالاتي : –

1- لا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام .

2- إلا يكون قد سبق للمتقدم تخصيص أو تملك وحدة سكنية بالمحافظة أياً كان نوعها أو للأسرة ” الزوج / الزوجة ” سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.

3- أن يكون المتقدم من أبناء مطروح أو المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن خمسة عشر عاماً للأعمال الحرة و عشرة سنوات للعاملين بالدولة علي أن يتم أرفاق خطاب العمل بمدة خدمته الفعلية بالمحافظة وفي حالة النقل خارج المحافظة تسحب الوحدة السكنية ولا يحق للمنتدب التقدم للحصول علي وحدة سكنية وأن يكون من أبناء المركز الواقع به الوحدة السكنية والإقامة الدائمة في نفس المركز .

4- ألا يكون للمتقدم عداد كهرباء يخص وحدة سكنية أو منزل – عداد مياه – أملاك – عقارات باسمة أو باسم الزوجة حتى ولو تم التنازل عنها لأي شخص آخر .

5- ألا يكون للمتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخري .

6- إلا يكون المتقدم مخصص له قطعة أرض من مشروع أبني بيتك بالمحافظة .

7- ألا يكون المتقدم مالكاً لوحدة سكنية أخري بدائرة المحافظة .

8- في حالة تقدم السيدات لحجز وحدة سكنية من إسكان المحافظة يتم تقديم شهادات سلبية للزوج والزوجة .

9- طلب الحجز ” طلب واحد فقط للأسرة ” الزوج / الزوجــــة .

10- لا يجوز التنازل عن الوحدة السكنية أو إيجارها للغير وفي حالة ثبوت ذلك تسحب الوحدة فوراً بالطريق الإداري ويفسخ العقد من تلقاء نفسه دون اللجوء إلي القضاء .

11- يتم تقديم الطلبات بصفة شخصية باليد مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصحية .

12- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه كاملة عند التقديم ولا يقبل إضافة للملف أي مستند بعد قبول الطلب بمجلس مرسى مطروح وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي والمطالبة بالتعويض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها وعلي الجهة التي تقوم

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات السكنية :-

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة سارية .

2- شهادة معتمد ومختومة بشعار الجمهورية تضمن جميع البيانات الأساسية للموظف .

3- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة يتقدم المواطن بما يفيد إقامته بدائرة المركز مدة لا تقل عن 15 عام ( مستند رسمي معتمد )

4- أصل كشف نظري من الضرائب العقارية .

5- أصل شهادة سلبية من مكتب الشهر العقاري والتوثيق .

6- تقديم صور الشهادة الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ” صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة – شهادات ميلاد الأبناء ” .

7- تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن .

8- تقديم كل ما يثبت الشروط المعلن عنها للتقدم للحصول علي وحدة سكنية .