«استلام فوري».. الداخلية تطلق خدمة جديدة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن بدء تشغيل خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة “مميزة” (إستلام فوري) بالمركز التجارى (سيتى ستارز)، وكذا المركز الرئيسى بالعباسية لإصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة بخدمتى “العادى – والمميز” كخدمة إختيارية، وذلك إعتباراً من اليوم السبت 11 يونيو.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطوير كافة الخدمات المقدمة للجماهير للتيسير عليهم.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للجماهير وإعتماد الإجراءات، التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.